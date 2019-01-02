Facebook messenger belli ülkelerde karanlık moda geçiyor 

Facebook yeni ve geliştirilmiş bir Messenger uygulamasın test etmeye hazırlanıyor. Facebook Messenger belli ülkelerde karanlık mod seçeneğini test edeceğini duyurdu. Tersine mühendislik stratejilerini kullanmasıyla ünlenen bir teknoloji blogcusu olan Jane Manchun Wong, Twitter üzerinden iyi haberi duyurdu. Pil ömründen tasarruf etmenize sebep olacak olan ve gözleri daha az yoran ‘karanlık mod’un hangi ülkelerde test edileceği ise henüz açıklanmadı.

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