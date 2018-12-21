Elazığ'da Büyük Veri ve Yapay Zeka Laboratuvarı açıldı

SAVUNMA Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından desteklenen, 'Derin Öğrenme Büyük Veri Analizi Platformu' (Değirmen) projesi kapsamında, Elazığ Fırat Üniversitesi'nde Büyük Veri ve Yapay Zeka Laboratuvarı açıldı.

Fırat Üniversitesi (FÜ) Mühendislik Kampüsü'nde hizmete giren Büyük Veri ve Yapay Zeka Laboratuvarı'nın açılışı FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Azerbaycan Milletvekili Nagif Hamzayev, Savunma Sanayii Başkanlığı uzmanlarından Sayım Gökyar, Mustafa Özlü ve proje ekibinin katılımıyla yapıldı.

Büyük Veri ve Yapay Zeka Laboratuvarı'nın Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu yapay zeka ile ilgili konularda önemli çalışmaları olacağını anlatan Rektör Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, "Özellikle millileşme adına önemli bir proje. Devamının mutlaka gelmesi gerekiyor. Bugün bu laboratuvarı açarak bunun kalıcı hale geleceğinin ilk adımını atmış bulunuyoruz. Laboratuvarımızın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Savunma Sanayii Başkanlığı uzmanı Sayım Gökyar ise Anadolu'da böyle önemli bir laboratuvarın açılışına katılmaktan mutlu olduğunu belirterek, Fırat Üniversitesi Rektörlüğü'ne gösterdiği ilgiden dolayı teşekkürlerini illeti.



FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×