Büyük ekran televizyon alışverişi yüzde 29 arttı

İSTANBUL, () - HEPSİBURADA, müşterilerinin TV ve projeksiyon tercihleriyle ilgili önemli bilgiler açıkladı. Paylaşılan verilere göre bu seneki taleplerde geçen seneye göre önemli artış yaşandı. Dünya Kupası için tercih edilen TV’ler, yazlıklar için satın alınan projeksiyonlar ve oyun tutkunlarına özel TV ekranları hakkında bilgi veren e-ticaret platformu televizyon temizliğinin de önemini vurguladı.

Hepsiburada müşterilerinin alışveriş eğilimleriyle ilgili açıklama yaparak değişen tercih ve alışkanlıklar konusunda önemli bilgiler veren Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, “Büyük ekran televizyon alışverişini e-ticaretten yapanların oranı geçen yılın Ocak-Haziran dönemine göre yüzde 29 artış gösterdi, projeksiyon kategorisinde ise bu oran yüzde 21 oldu. En çok alışverişi 28-45 yaş aralığındaki müşterilerimiz yaptı. Televizyon alışverişini Hepsiburada’dan yapan İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’nın ardından en çok alışveriş yapan iller sırasıyla Bursa, Konya, Antalya, Kocaeli, Balıkesir ve Gaziantep oldu. Projeksiyon alışverişinde ise büyük şehirlerin yanı sıra Kocaeli, Tekirdağ, Gaziantep ve Muğla da yoğun ilgi gösteren iller arasında” dedi.

“TÜRKİYE, DÜNYA KUPASI İÇİN BÜYÜK EKRANLARI TERCİH EDİYOR”

Hepsiburada’nın verilere göre, alanının en önemli organizasyonu olan ve 4 yılda bir düzenlenen Dünya Kupası’nı, sporseverler büyük ekranlı TV’lerden veya projeksiyonlardan izlemeyi tercih ediyor. Maç coşkusunu daha fazla hissetmek isteyenler, seçtikleri televizyonların duyuları çevreleyen, yüksek ses performansına ve çözünürlüğe sahip olmasına da dikkat ediyor. Dünya Kupası’nın her dönem TV satışlarını artırdığını belirten Hepsiburada, büyük ekranlı TV’lere bu dönemdeki rağbetin yüzde 50 artış gösterdiğini vurguladı. Büyük ekranlı TV’ler arasında ise en fazla 65, 75 ve 85 inç olanlarda talep yaşandığı açıklandı.

“YAZLIKTA AİLECEK FİLM KEYFİ İÇİN ALTERNATİF SEÇENEK; PROJEKSİYON”

Yazlıklarda keyifle geçirilecek bir aile akşamı için geniş projeksiyon cihazı seçenekleri sunan Hepsiburada, Full HD görüntünün 4 katı netlikte, canlı ve keskin görüntü alınabilen 4K Ultra HD projeksiyon cihazlarını müşterileriyle buluşturuyor. Gece veya gündüz, içerde veya dışarda, gün ve ortam ışığından etkilenmeyen, aynı yüksek kalitede görüntü veren projeksiyon cihazları özellikle tatilde film izleyerek dinlenmek isteyenler tarafından talep görüyor. Projeksiyon cihazlarına en fazla rağbet eden yaş kitlesi 24-36 aralığı olurken, İstanbul, Ankara, İzmir’in ardından Kocaeli, Bursa, Antalya, Tekirdağ ve Muğla Hepsiburada’nın 20’den fazla marka ve 200’den fazla projeksiyon cihazına en fazla ilgi gösteren iller olarak sıralanıyor.

OYUN TUTKUNLARI İÇİN

Hepsiburada’nın verilerine göre, birer animasyon ve görsel harikası olan bilgisayar oyunlarından maksimum keyif almak isteyen oyun tutkunları TV seçerken en çok görüntü kalitesi ve yenileme hızına (hertz) dikkat ediyor. Oyun tutkunları için çeşitli TV seçeneklerinden görüntü kalitesi olarak LED veya OLED, çözünürlük olarak 4K, yenileme hızının ise 120 ya da 240 olduğu televizyonlar öneriliyor.

TELEVİZYON SEÇİMİNİN PÜF NOKTALARI

Hepsiburada, TV seçiminin püf noktalarını açıklayarak farklı ihtiyaçları olan ve TV almayı planlayanlara faydalı bilgiler verdi. Televizyon seçiminde ilk adımın boyut tercihi yapmak olduğunu söyleyen Hepsiburada, ortalama bir salon için 42-55 inç arasının, mutfak, misafir veya çocuk odaları içinse 26-34 inç arası bir televizyonun uygun olduğunu belirtiyor. İnternet üzerinden yayın izlemek ya da internet sitelerine TV’lerinden bağlanmak isteyenlere akıllı televizyonları incelemelerini öneren Hepsiburada; bir TV sağlayıcısından hizmet almayan, yayınını çanak anten aracılığıyla sağlayan müşterilerine ise dahili uydu alıcısı bulunan televizyonları öneriyor. Derinlik hissini yaşamak isteyenlerin ise kavisli Curved TV’leri alışveriş listelerine eklemelerini tavsiye ediyor.

TV TEMİZLİĞİ KONUSUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Televizyon bakımı konusunda da müşterilerini bilgilendiren e-ticaret platformu, özellikle LED televizyonlarda ekranların sensörlerden oluşması nedeniyle daha hassas olunması gerektiğini, ekranların sert temizlik malzemeleriyle bastırılarak temizlenmesinin hasara neden olabileceğini belirtti. Daha uzun ömürlü olmasını sağlamak için tüm TV ekranlarının, temizlik için üretilen özel solüsyonlarla ve yumuşak bezlerle temizlenmesini tavsiye etti.

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