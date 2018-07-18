Bloomberg: Teknosa Satışında Teklif Belli Oldu

Bloomberg tarafından görülen çerçeve anlaşmaya göre Alman Media-Saturn-Holding, Teknosa'nın %75'i için 90 milyon euro ödemeyi teklif etti. Anlaşma şartları nihai anlaşmaya kadar değişebilir ya da görüşmeler sonuçsuz kalabilir. Anlaşmaya göre hisse başına fiyat yaklaşık 1,09 euro (6,12 lira) olacak.Alıcı maksimum 3 haftalık detaylı inceleme yapacak. Çerçeve sözleşme 6 Temmuz tarihli ve Sabancı Holding CEO'su Mehmet Göçmen ve CFO Barış Oran'ın imzası bulunuyor. MSH'den ise CFO Georg Mehring-Schlegel ve COO Peter Leisten'in imzası var.

Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2018, 16:18