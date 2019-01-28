'Bilim ve Teknoloji Merkezi, Bursa’nın markası oldu'

BURSA Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin (Bursa BTM) 5’inci yıl kutlamaları, hafta sonunda renkli ve eğlenceli anlara sahne oldu. Bursa BTM Genel Koordinatörü Fehim Ferik, "BTM, Bursa'nın bir markası oldu" dedi.

Türkiye’nin en geniş kapsamlı içeriğine sahip olan koleksiyonuyla da dikkati çeken Bursa BTM 5’inci yıl kutlamaları, hafta sonunda eğlenceli anlara sahne oldu. Bursa BTM Genel Koordinatörü Fehim Ferik, BTM’nin kuruluş yıldönümünü, çocuklarla birlikte pasta keserek kutladıklarını söyledi. Çocuklarla yapılan bilimsel etkinliklerin değerine işaret eden Ferik, “Çocuklar doğum günlerini çok seviyorlar, özelliği önemli değil. Burada bugün 5-6 yaş çocuklarla merkezimizin 5’inci kuruluş yılını kutladık. Bu çocuklar, ileride bu doğum günü sayesinde hatırlayacakları BTM ile belki de hayatlarında farklı bir yol çizecekler. Belki buradan esinlenerek öğretmen veya belki de mucit olacaklar” dedi. Ferik, çocukların yaşamlarına dokunan BTM’de gerçekleştirilen ‘Bilimsel Geceleme’ etkinliğinde de 50 çocukla birlikte pasta kestiklerini çocukların çadırlarda kalarak, atölyelerde bilimsel çalışmalar yaptıklarını anlattı.

SÖMESTR HEDİYESİ

Bursalıların sömestr boyunca, merkezdeki planetaryum ve ücretli etkinliklerden yüzde 50 indirimle faydalanacağını belirten Ferik, “Bursa’da, topluma bilimi sevdirmek ve çocukların bilimle daha fazla ilgilenmelerini sağlamak amacıyla kurulan merkez 5. yılını kutluyor. Merkezi, kuruluşundan bugünlere kadar getiren herkese teşekkür ediyoruz. Biz de aldığımız bu bayrağı, daha iyi yerlere taşıyabilmek adına, hem katılımcı kitlemizi artırabilmeyi, hem de düzeneklerimizi daha da geliştirmeyi hedefliyoruz. Şu anda 270 düzeneğimiz var. Bunları çeşitli evrelerde yapılan değişikliklerle, insanların her gelişlerinde yeni düzenekler görmelerini sağlamak için kendimizi geliştiriyoruz” diye konuştu. Bursa BTM’ye çok yoğun ilgi olduğunu hatırlatan Ferik, “2018 yılında 152 bin ziyaretçimiz oldu ve her yıl artan bir trafik var burada. Hafta sonunda çocuklar aileleriyle birlikte burada eğlenerek, gönüllerince hoş vakit geçiriyorlar. Haftaiçi de okullardan gelen öğrenciler, rehber öğretmenlerimiz eşliğinde merkezi gezip, düzenekleri inceleyebiliyorlar. Bursa’nın yanı sıra bugün İstanbul, Balıkesir ve Kütahya gibi kentlerden de gelenler var. Bursa’da bir marka oldu artık BTM. Bu markayı daha iyi yerlere getirmek için gayret gösteriyoruz” şeklinde konuştu.

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