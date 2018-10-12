Bilim adamından meyve sineklerinden kurtulmak üzerine ipuçları

Sibel Deniz / 12 Ekim () - Kanada Biyokimya ve Kimya Araştırma Başkanı Prof. Thomas Merritt, özellikle mutfakları kullananlar için oldukça rahatsız edici olan meyve sineklerinden kurtulmanın yollarına ilişkin ipuçları verdi.

Rawstory’ye konuşan Prof. Merritt, "Meyve sinekleri üzerinde çalışan bir araştırmacı olarak, bana genellikle 'mutfaktaki meyve sineklerinden nasıl kurtulabiliriz' sorusu yöneltiliyor. Sinekler üzerinde araştırma yapan kişiler olarak bu soruyla o kadar sık karşılaşıyoruz ki, sinek konferanslarında bu soruyla ilgili şikâyetlerimizi dile getiriyoruz" dedi ve ekledi:

"Yaptığımız araştırma hakkında etkileyici ve düşünceli soruları tartışmak yerine aynı meyve sineklerinin biralarımızın etrafında vızıldamasını izleriz.

"Fakat anlıyorum, meyve sinekleri sinir bozucu. İşte benim laboratuvarımda biz bu sineklerden böyle kurtuluyoruz:

- Önce bir kapan kuruyoruz, mükemmel değil ama işimizi görüyor.

- Küçük bir kavanoz alın (biz küçük konserve kavanozları kullanıyoruz) ve içine iki santimetre derinliğinde elma sirkesi dökün.

- Kavanozu huni ile kapatın. Eğer varsa plastik bir huni de kullanabilirsiniz yoksa da kıvrılmış bir kâğıt da iş görür.

- Huniyi iyice bantlayın ki sineklerin dışarı kaçması için hiçbir yer kalmasın.

"Sonuç olarak sinekler içeri uçup nasıl dışarı çıkacaklarını bulamıyorlar. Her gün ya da iki günde bir sirkeyi değiştirin. Sirke yerine bira ya da şarap da kullanabilirsiniz ama ben bunları kapanı yaparken içmeyi tercih ediyorum.

"Aslında bu kapanın arkasında çok da bir bilim yok. Muzlarınızın etrafında vızıldayan en yaygın meyve sineği türü olan Drosophila Melanogaster, çürüyen meyvelere gelir ve yumurtalarını oraya bırakır.

"Daha sonra larvalar yumurtadan çıkıp yumuşak doku ile beslenir. Bu çürümüş meyveyi bulabilmek için sinekler bizim, koklama sistemi dediğimiz koku duyularını kullanırlar ve kokladıkları asetik asit tarzı şeylerdir ki asetik asitte sirkeye acı tadını veren moleküldür.

"Sinekleri çürümüş meyve ile de kandırabilirsiniz ama sirke daha kolay ve doğrudan sineklerin dikkatini çeker ve onları içeriye sürükler." (Fotoğraflı)