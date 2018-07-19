Aston Martin Kanatlandı!

Farnborough Airshow’da ortaya çıkan üç koltuklu hibrit motorlu Aston Martin uçağı, gelecekle alakalı üreticinin planları hakkında fikir sahibi olmamızı sağlıyor. Bu konsept sayesinde taşımacılık ve seyahat tamamıyla farklılaşacak.Volante Vision Concept tasarımı dikey kalkış ve iniş kapaasitesine sahip ve 320 km/s hıza ulaşabiliyor. Aston Martin Pazarlama Direktörü Simon Sproule, Reuters’a yaptığı açıklamada Birmingham merkezinden Londra’nın merkezine yarım saatte gidebileceğiniz belirtiyor. Havacılık ve teknolojinin lider şirketlerinden Airbus, Amerika’da Uber, Google’ın kurucu ortağı olan Larry Page gibi kişilerin bir arada bulunduğu Kitty Hawk adında bir şirkete dahil olmak istiyor. Bu şirket elektrikle çalışan ucan taksileri gerçeğe dönüştürmek için çalışmalar yapıyor.Aston Martin, bu adımın lüks uçan taksi kavramının ilk basamağı olduğunu belirtiyor.

Savaş uçağı gibi hissettiriyor

Ürünün gelişiminde yer alan ortaklardan Cranfield Üniversitesi Havacılık Çözümleri Birimi ve Rolls-Royce, bu konseptin otonom sürüş kabiliyetine sahip olduğunu ve his olarak bir savaş uçağı gibi hissettirdiğini belirtiyor. Aracın pilotu Helen Atkinson, “Sahip olduğu yapay zeka dış ortamda neler olup bittiğini hızlı bir biçimde fark ediyor ve bilgisayara yansıtıyor.”Rolls-Royce’nin Farnbrough’dan ayrı olan uçan taksi planına göre dikey olarak kalkış ve iniş elektrik motoruyla gerçekleşecek. 4 ya da 5 kişi taşırken bu taşıtın hızı 400 km/s’e kadar çıkacak ayrıca 800 km menzile sahip olacak.

Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2018, 10:08