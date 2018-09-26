Araştırma: Eğer telefonunuzu yatakta kullanıyorsanız antideprasanınız işe yaramayabilir

Sibel Deniz / İstanbul, 26 Eylül () - Avustralya'daki Monash Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre, eğer telefonunuzu yatakta kullanıyorsanız, kullandığınız antideprasanların başarısız olma olasılığı var demektir.

Henüz "erken aşamasında" olduğu belirtilen araştırmaya göre, antideprasanlar, kullanıcıların ışık duyarlığını arttırarak çalışıyor olabilir; bu çıkarım doğruysa, antidepresan ilaçların en iyi şekilde çalışması için, kullanıcıların "gün ışığına maruz kalması" gerektiği anlamına geliyor.

Bu nedenle de, gün ışığının aksine, telefon ekranından gelen mavi ışık gibi, gece maruz kalınan yapay ışığın, ilaçların çalışmasına engel olabileceği düşünülüyor.

The Age'in haberine göre, ışığa karşı duyarlılık, sağlıklı olmak için yaşamsal önemde; çünkü, beyinlerimiz ışık düzeylerini, biyolojik saatimizi düzenlemek için kullanıyor. Eğer beyin normalden daha karanlık olduğunu düşünürse, gece vakti olduğunu düşünmemizi sağlıyor. Bu da bizim, depresyonun yaygın belirtileri olan "uykusuz ve halsiz" hissestmemize neden oluyor.

Monash Üniversitesi araştırmasının öncülerinden Profesör Sean Cain, antideprasanların; ışığa olan hassasiyeti normal bir düzeye çekerek, depresyonda olan insanların kendilerini daha iyi hissetmelerini sağladığına inandığını vurguladı.

Profesör Sean Cain'e göre, bu da, insanların biyolojik saatini gün ışığıyla düzgün bir şekilde senkronize etmesine olanak sağlıyor. Bu sayede insanlar kendilerini daha iyi hissediyorlar -aynı uluslararası bir uçuş yüzünden sersemleyen (jetlag olan) insanların, bu sersemliği sonunda üzerinden attığı zaman olduğu gibi.

Işığa olan duyarlılığı arttırmanın, gün ışığını daha da güçlü kılacağına dikkat çeken Profesör Cain, "Antideprasanlar, hap içine konulmuş ışık terapisi gibi" dedi ve ekledi:

"Bu çalışma aynı zamanda önemli olan şu soruyu da yanıtlıyor: Neden antideprasanlar erken kalkan insanlara, kalkmayanlara göre daha iyi etki ediyor? Gece vardiyalarında çalışan, gece televizyon izleyen ya da yatarken telefonlarını kullanan insanlar, kendilerini gece geç saatlerde parlak ışığa maruz bırakıyor. Parlak ışığa maruz kalmak da beynin hala gündüz olduğunu düşünmesine neden oluyor ki bu da bedenin biyolojik saatini alt üst ediyor. Eğer, bu insanlar antideprasan kullanıyorsa, yüksek ışık hassasiyetine sahip olmak etkiyi daha da arttırabilir."

Profesör Cain, elde edilen sonuçların, çalışmanın ilerleyen aşamasında elde edilen sonuçlarla örtüşürse, belki bir gün doktorların, antideprasan kullanan insanlara gece parlak ışıktan uzak durmayı önermesinin mümkün olabileceğine inanıyor.