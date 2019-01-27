Amasya'dan dünyaya elektromotor ihracatı

AMASYA’nın Merzifon ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 1999 yılından bu yana faaliyet gösteren Elektromotor Fabrikası, dünyaca ünlü firmalara motor üretiyor.

Merzifon ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde 1999 yılında hizmete girip faaliyetine başlayan Elektromotor Fabrikası, dünyaca ünlü firmalara motor üretiyor. Amasya Valisi Osman Varol, geldiği Organize Sanayi Bölgesi'nde Merzifon Elektromotor Metal Endüstri Sanayii ve Ticaret A.Ş Fabrikası’nı ziyaret etti. Vali Varol, kent ve ülkenin ekonomisine katkı sağlayan fabrika yetkililerinden, çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Fabrika yetkilileri, Vali Varol’un ziyareti ile büyük bir onur ve mutluluk duyduklarını söyledi. Üretimin nasıl gerçekleştiği, aşamaları ve diğer faaliyetleri hakkında bilgilendirilen Vali Varol, gezdiği tesislerde de incelemelerde bulundu.

Tüm sanayi tesis ve kuruluşlarının Amasya’nın yanı sıra ülke ekonomisine yaptıkları katkıların önemli olduğunu belirten Amasya Valisi Osman Varol, kent ve bölgenin gelişmesine katkı sağlayan girişimcilere gereken desteği vereceklerini de söyledi.