Bilim Kurulu Üyesi Korkuttu! Artış Trendi Devam Edebilir

Vaka sayılarının her gün daha da artması ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Profesör Dr. Mustafa Necmi İlhan, maalesef bir parça uyum sorunu yaşadığımızı söyledi. Bu sebeple vakaların arttığına şahit olduğumuzu ifade eden İlhan, bu ay başında 4900’lere kadar düştüğümüzü hatırlattı.

Dün akşam itibarıyla ise yeni vaka sayısının 11 bin civarında olduğunu ifade eden Bilim Kurulu Üyesi bir süre daha bu artış trendinin yaşanacak gibi gözüktü hakkında yorumlarda bulundu.

Kurban bayramında meydana gelen sosyal hareketliliğin tedirginlik oluşturduğunu ifade eden Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan önemli açıklamalar gerçekleştirdi.

Kalabalık yerlerde bir araya gelme, nüfusun yoğunlaşması ve özellikle havasız mekanlarda bir araya gelme durumunun koronavirüs vakalarının ortaya çıkmasında en büyük etken olduğu belirtildi.

Koronavirüs vaka sayısının ortaya çıkmasında etkili olan durumları artık tüm dünyanın birliğini ifade eden İlhan, Kurban Bayramı döneminde bazı vatandaşların memleketlerine tatil beldelerine gittiği sırada seyahat esnasında kalabalıkta bir araya geldiklerine şahit olduğumuzu açıkladı. Bayramlaşma sırasında fiziki temastan kaçınmanın doğru bir yaklaşım olacağı söylenildi.

Mutlaka bir araya gelinmesi gerekiyorsa balkon ve bahçe gibi yerlerde bayramlaşmanın yapılabileceğini ifade eden İlhan, bu şekilde yerlerde bir araya gelebilme imkanı bulunmuyor ise vatandaşların çok kısa süreli hızlı bir ziyaret yapıp çıkmalarının doğru bir yaklaşım olacağı hakkında yorumda bulundu. Bunun yanı sıra uyum sorunu yaşandığı için koronavirüs vaka sayılarının artış gösterdiğine de tanıklık edildi ve güncel durum değerlendirildi.

Koronavirüs vaka sayısının artış oranında aşılamanın gerçekleşmeseydi bu oranların daha da yüksek olabileceğine vurgu yapan Profesör Dr. Mustafa Necmi İlhan geçen sene ile kıyaslama yaptı. 2 doz aşılanmış vatandaşların, artışın önünde bulunan en büyük engel olduğu söylenildi ve aşının gücünün kullanılması gerektiği ifade edildi. Eğer aşıların yapılmasaydı vaka sayılarının daha da yüksek olabileceğini öngörmenin hiç yanlış olmayacağı da belirtildi.