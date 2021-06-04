Bilim Kurulu Üyesi Açıkladı! Eylül Ayında Maskeler Çıkacak Mı?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Levent Akın, maske zorunluluğunun Eylül ayında sona erip ermeyeceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Toplumda aşılama oranının çok yüksek olması gerektiğini belirten Akın, taşıyıcı olan vatandaşların kesinlikle test sayıları ile takip edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Toplumun aşı programını takip etmemesi ve umurunda olmaması durumunda ve “Aşı olmasam da olur bak, hastalık gözükmüyor” şeklinde bir boşvermişlik üzerine hayat kurulursa Eylül ayında maskelerin çıkamayacağını söyledi. Devam eden programın uygulanması ile birlikte ise korona virüs salgını ile ilgili mücadelelerde başarı elde edileceği açıklandı. Eylül ve Ekim ayına doğru var olan durumun ele alınabileceğini belirten Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Profesör Dr. Levent Akın, kendilerinin de hayalinde Eylül ayında maskelerin çıkması olduğunu söyledi.

Kademeli normalleşme döneminde en riskli yerlerin kapalı mekanlar olduğunu ifade eden Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Levent Akın, kapalı mekan yöneticilerinin müşterilerini kesinlikle aşağıya teşvik etmesi gerektiğini dile getirdi. Konu hakkında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Uzmanı ve Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Akın, Sağlık Bakanı Koca’nın maskelerin çıkabileceği zaman hakkında yapmış olduğu açıklamayı değerlendirme altına aldı.

Toplumda kurallara uyulmasının ve aşı sırası geldiği zaman insanların aşı olması gerektiğini açıklayan Akın, bu şekilde var olan programa devam edileceğini söyledi. Kapalı mekanlara enfekte kişilerin girdiğini söyleyen Profesör Doktor, bu tür alanlarda ne kadar uzun süre kalınırsa enfekte olan kişinin kapalı mekandaki havaya saldığı ya da verdiği virüs miktarının artış gösterdiğini açıkladı. Kapalı mekanların da açılabileceğini ifade eden Akın, kapalı alanları kullanan vatandaşların hem kısa süreliğine orada bulunması gerektiğini hem de sosyal mesafeye dikkat etmesi gerektiğini açıkladı.

Yapılabildiği kadar havalandırmanın iyi olması gerektiğini dile getiren Profesör Dr. Akın, bu sebeple kapalı olan mekanların açılma zamanını belki geciktirebileceklerini dile getirdi. Özellikle spor salonlarına çok takılmış olduğunu ifade eden Bilim Kurulu Üyesi, salonlarda egzersiz yapan kişilerin maskelerini çıkarttığını ve egzersiz sırasında nefes alma verme sayısı ile derinliğinin arttığını açıkladı. Bu durumda daha çok mikrop verme şansının arttığı da söylenildi. Sosyal mesafe kuralına uyulmaz ise spor merkezlerinden çok sayıda vaka çıktığının da görülebileceği dile getirildi.