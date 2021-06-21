Bilim Kurulu Üyesi Açıkladı! 3. Doz Aşı Gerekli Mi?

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Profesör Dr. Mustafa Necmi İlhan, 3. doz aşının gerekliliği hakkında önemli açıklamalarda bulundu ve konu ile ilgili düşüncelerini belirtti. Profesör Doktor İlhan, belli bir antikorun oluşması ardından 6 ila 8 ay sonrasında yapılacak bir doz ile antikorun pekiştirilmesi ve güçlendirilmesinin hedeflendiğini anlattı. Bunun yanı sıra, Türkiye'nin planlaması içinde 3. doz aşının endüstri gruplardan başlayarak sırayla yapılmasının bulunduğu ifade edildi.

Koronavirüs 3.doz aşısının Bilim Kurulu’nda da görüşüldüğünü ifade eden Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan, 3. dozların etkisine “Booster” ismini verdiklerini açıkladı. Bunun güçlendirici bir etki gibi düşünülebileceğini ifade eden İlhan, sıralama için ise risk guruplarına göre ve sağlık çalışanları başta olmak üzere bir sıralama yapılabileceğini söyledi.

Güncel olarak koronavirüs aşısının en riskli gruplardan başlayarak sırayla yapılmasının Türkiye'nin planlaması içinde olduğunu belirten İlhan, dünyada da aşılamanın Ekim ayında başladığını açıkladı. Bunun yanı sıra daha 9 aylık bir sürecin söz konusu olduğunu ifade eden Profesör Doktor İlhan, Amerika'da 16 yaş üzeri çocuklara ve Avrupa'da 12 yaş üzeri çocuklara aşı yapıldığının altını çizdi. Konu hakkında süreci takip edip iyi bir karar verilmesi gerektiğini açıklayan Profesör Doktor İlhan, Türkiye'de aşınan dünyaya göre biraz geç başladığını belirtti.

13 Ocak'ta ilk aşılanan grupta olduğunu söyleyen İlhan, geç olmasının ise avantajları olduğunu ve bu avantajlarının olası etkileri ve yan etkileri görüp 2. doz ile 3. dozun ne zaman yapılacağı konusunda planlama yapmak olduğunu söyledi. Konu hakkında bilgi birikiminin de hızlı bir şekilde artış gösterdiğini ifade eden Bilim Kurulu üyesi, iyi bir değerlendirme yapılmasının ve ülkemizdeki insanlar için en doğrusunun hangisi olduğuna karar verilmesi gerektiğini söyledi.