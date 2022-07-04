Bilim Adamları Yeni Dev Nilüfer Türlerini Keşfetti

Devasa bitki, Kraliyet Botanik Bahçeleri, Kew arşivlerindeydi ve bir dizi su koleksiyonunda büyüyordu, ancak yanlışlıkla başka bir tür olarak tanımlandı.

Şimdi detaylı bir bilimsel çalışma, bunun bilim için yeni olduğunu ortaya koydu.

Aynı zamanda, 3 metreden (10 ft) daha fazla büyüyen yapraklarıyla dünyanın en büyük nilüferi rekorunu da elinde tutuyor.

Bitki, Amazon nehri sisteminin bir bölümünde tek bir su havzasında yetiştiği Bolivya'nın adını taşıyan Victoria boliviana olarak adlandırıldı.

Dünyanın önde gelen nilüfer uzmanlarından biri olan bahçıvan Carlos Magdalena, uzun süredir bitkinin bilinen diğer iki dev tür olan Victoria amazonica ve Victoria cruziana'dan farklı olduğundan şüpheleniyordu .

Bolivya'dan bilim adamları - Bolivya Ulusal Herbaryumu, Santa Cruz Botanik Bahçeleri ve Kamu Botanik Bahçesi La Rinconada - Kew'e bazı tohumlar bağışladı.

BBC News'e şunları söyledi: “Tam olarak aynı koşullar altında diğer iki türle yan yana yetiştirebileceğimiz anlamına geliyordu. Bunu yaptığımızda, bitkinin her bir parçasının tamamen farklı olduğunu çok net bir şekilde görebildik.”

Bulguyu kariyerinin “vurgusu” olarak nitelendirdi.

Carlos ile birlikte çalışan botanik illüstratör Lucy Smith, üç türün de ayrıntılı bilimsel çizimlerini yaptı.

Bu aynı zamanda geceleri seraya gitmeyi de içeriyordu çünkü nilüfer çiçekleri sadece karanlıkta çıkıyor.

“Çiçeklere ulaşabildim ve ayrıca yapraklara bakarak bir illüstratör olarak gördüğüm farklılıkları vurgulayabildim.

"Aslında ben bu farklılıkları çizerken, zihnimde daha da güçlendiler ve onları birbirinden ayırmanın yeni yollarını buldum."

“Belki önyargılıyım, ancak üç türden bence [yeni tür] en güzel çiçeklerden birine sahip.”

Kew'in bitkilerle uzun bir geçmişi vardır - Waterlily House, koleksiyonlarını sergilemek için 1852'de inşa edilmiştir.

1800'lerde keşfedilen devler, çağın bir doğa harikasıydı ve cinse Kraliçe Victoria'nın adı verildi.

Ancak yeni keşif, nilüferlerin hala bazı sürprizleri olduğunu gösteriyor ve bilim adamları, onlar hakkında öğrenilecek daha çok şey olduğunu söylüyor.

RBG Kew'den Dr Alex Monro şöyle açıkladı: "Üç türün hiçbiri çok iyi çalışılmamıştır.

“Hala kaç popülasyon olduğunu ve büyüklüklerinin ne kadar değiştiğini bilmiyoruz. Tozlaşma biyolojisini gerçekten çok iyi anlamıyoruz. Türün dağılımı hakkında pek bir şey bilmiyoruz - kendini bir yerden başka bir yere nasıl ilettiği hakkında.

"Yani hala birçok bilinmeyen var. Ve bence, çok büyükler - çok açık - insanlar onları bu kadar ayrıntılı olarak incelemeyi gerçekten düşünmediler. ”