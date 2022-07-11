Bilim Adamları Gri Sincapları Sınırlamak için Kontraseptifler Tasarlıyorlar

Hükümet bilim adamları, Birleşik Krallık'taki gri sincap popülasyonlarını kontrol etmek için oral kontraseptif kullanma planının iyi bir ilerleme kaydettiğini ve yakında saha denemelerinde test edilebileceğini söylüyor.

Kitlesel doğum kontrol planı, gri sincapları, fındık yayılımı içeren kapları kullanarak yalnızca erişebilecekleri besleme kutularına çekmeyi içerir. Bunlar kontraseptiflerle doldurulacak.

Çevre bakanı Lord Benyon, projenin Birleşik Krallık'taki gri sincabı öldürmeden yok etmesine yardımcı olabileceğini söylüyor.

Gri sincapların ormanlık ekosistemlere ve yerli kırmızı sincap popülasyonlarına verdiği "anlatılmamış hasarı" azaltması gerektiğini söylüyor.arı sınırlamak için kontraseptifler tasarlıyorlar. Araştırmaya liderlik eden hükümet bilim adamları, hem erkek hem de dişi gri sincapları infertil yapan kontraseptifin iki yıl içinde vahşi doğada yayılmaya hazır olması gerektiğini söylüyor.

İlk olarak 19. yüzyılın sonlarında Kuzey Amerika'dan getirilen gri sincaplar, altındaki besleyici özsuyu elde etmek için ağaçlardan kabuğu sıyırarak İngiltere ormanlık alanlarına zarar veriyor. Bu tür Birleşik Krallık'ta gelişti. Şu anda burada 2,7 milyon gri sincap olduğu tahmin ediliyor.

Hayvanlar genellikle 10-50 yaşlarındaki genç ağaçları hedef alır ve meşe, kayın, tatlı kestane ve çınar gibi geniş yapraklı türleri tercih eder.

Ağaçları öldürebilir veya sakatlayabilirler, büyümelerini engelleyebilecek diğer ağaç zararlıları ve hastalıkları için bir giriş noktası sağlayan yara izi bırakabilirler.

Çevre bakanı Lord Goldsmith, yapabilecekleri zararın, hükümetin on binlerce hektarlık yeni ormanlık alan dikerek iklim değişikliğiyle mücadele çabalarının etkinliğini tehdit ettiği konusunda uyardı. Gri sincaplar ayrıca İngiltere'nin yerli kırmızı sincabını ülkenin çoğunda yok olma eşiğine getirdi.

İngiltere'de sadece 160.000 kırmızı sincap kaldığı ve İngiltere'de sadece 15.000 kişinin kaldığı düşünülüyor.

Gri sincaplar kırmızılardan önemli ölçüde daha büyük ve daha güçlüdür ve kırmızılar için ölümcül olan ancak bağışık oldukları bir sincap çiçeği virüsü taşırlar.

Gri sincap popülasyonunu yönetmenin geleneksel yolu onları itlaf etmektir. Ancak gri sincaplar hızla çoğalır ve popülasyonlar hızla iyileşebilir. Bir asırlık itlaf programları nüfusu azaltmayı başaramadı.