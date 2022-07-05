Bihar: Oğulları Ortadan Kayboldu Sonra 41 Yıl Boyunca Bir Sahtekar Devraldı

Hindistan'daki bir mahkeme, 41 yıl boyunca zengin bir ev sahibinin oğlu gibi davranmaktan suçlu bulunan bir adamı hapse gönderdi. 1977 Şubat'ında, bir genç çocuk doğudaki Bihar eyaletinde okuldan eve dönerken kayboldu.

Nalanda bölgesindeki varlıklı ve etkili bir zamindar'ın (ev sahibi) tek oğlu olan Kanhaiya Singh, sınavların ikinci gününden dönüyordu. Ailesi polise kayıp ihbarında bulundu.

Kanhaiya'yı bulma çabaları boşa çıktı. Yaşlanan babası depresyona girdi ve şarlatanları ziyaret etmeye başladı. Bir köy şamanı ona oğlunun hayatta olduğunu ve yakında "ortaya çıkacağını" söyledi.

Eylül 1981'de, 20'li yaşlarının başında bir adam, Kanhaiya'nın yaşadığı yerden ancak 15 km (9 mil) uzaklıktaki bir köye geldi.

Safran giymiş, şarkılar söylediğini ve yaşamak için yalvardığını söylemişti. Yerlilere, kayıp çocuğun köyü olan Murgawan'ın "önde gelen bir kişinin oğlu" olduğunu söyledi.

Sonra ne olduğu tam olarak belli değil. Ama bilinen şu ki, kayıp oğlunun döndüğüne dair söylentiler Kameshwar Singh'e ulaştığında, kendisi görmek için köye gitti.

Singh'e eşlik eden komşularından bazıları ona adamın gerçekten oğlu olduğunu söyledi ve onu eve götürdü.

"Gözlerim bozuluyor ve onu düzgün göremiyorum. Onun benim oğlum olduğunu söylersen, onu tutacağım, "dedi Singh polis kayıtlarına göre adamlara.

Dört gün sonra oğlunun dönüş haberi Singh'in kızı Vidya ile birlikte eyalet başkenti Patna'yı ziyaret eden karısı Ramsakhi Devi'ye ulaştı. Köye geri döndü ve varışta adamın oğlu olmadığını fark etti.

Kanhaiya'nın, bu adamda eksik olan "başının sol tarafında kesik bir iz" olduğunu söyledi. Ayrıca çocuğun okulundan bir öğretmeni tanıyamadı. Ama Singh adamın oğulları olduğuna ikna olmuştu.

Olaydan birkaç gün sonra, Ramsakhi Devi bir kimliğe bürünme davası açtı ve adam kısa bir süre tutuklandı ve kefaleti güvence altına almadan önce bir ay hapis cezasına çarptırıldı.

Önümüzdeki kırk yıl boyunca olan şey, bir adamın ev sahibinin kayıp oğlu gibi davrandığı ve kendisini evine davet ettiği ürpertici bir aldatma hikayesidir.

Kefaletle serbest bırakılsa bile yeni bir kimlik aldı, üniversiteye gitti, evlendi, bir aile kurdu ve birden fazla sahte kimlik aldı.

Bu kimlikleri kullanarak oy kullandı, vergi ödedi, ulusal kimlik kartı için biyometri verdi, silah ruhsatı aldı ve Singh'in 37 dönümlük mülkünü sattı.

Kardeş olduklarını kanıtlamak için ev sahibinin kızıyla eşleşecek bir DNA örneği vermeyi kararlı bir şekilde reddetti. Ve mahkemeyi hayrete düşüren bir hareketle, orijinal kimliğini sahte bir ölüm belgesiyle "öldürmeye" bile çalıştı.

Sahtekarın hikayesi, resmi yetersizlik ve Hindistan'ın salyangoz tempolu yargısı üzerine acımasız bir yorumdur: ülkenin mahkemelerinde yaklaşık 50 milyon dava beklemede ve bunların 180.000'inden fazlası 30 yıldan fazla bir süredir beklemede.

Resmi kayıtlarda, adam merakla Hintli bir şerefli olan Kanhaiya Ji olarak kayıtlıdır. Birinci ve ikinci isim, evrensel olarak kabul edilen bir tanımlama şeklidir.

Adamı kimliğe bürünme, hile ve komplodan suçlu bulan ve onu yedi yıl hapse gönderen yargıçlara göre, asıl adı Dayanand Gosain'di. Jamui bölgesindeki bir köyden, "evlatlık" evinden yaklaşık 100 km (62 mil) uzakta selamladı.