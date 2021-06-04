Bige Önal Estetiğe Karşı Olduğunu Açıkladı

Ünlü oyuncu Bige Önal, kendisi hakkında bilinmeyenleri anlattı ve çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hiç estetiği olmadığını ifade eden başarılı isim, estetiğin doğallığı bozduğunu düşündüğünü söyledi. 31 yaşındaki ünlü oyuncu, estetik konusunda biraz karşı olduğunu ve kendisinin bireysel olarak istemediği bir şey olduğunu söyledi. Geçirdiği zor zamanlarda sevgilisinin kendisini hiç yalnız bırakmadığını ifade eden ünlü oyuncu Bilge Önal, hem rol arkadaşı Hande Erçel'in hem de sevgilisi Aras Bulut İynemli'nin kendisine destek olduğunu açıkladı. Rol alacağı yeni projeler için görüşmelerin devam ettiğini ifade eden ünlü oyuncu Bige Önal bu süreci çalışarak atlatacağını söyledi. İşte ünlü oyuncu Bige Önal’ın açıklaması hakkında detaylı bilgiler…

Ünlü oyuncu, babası Erhan Önal'ın ilk evliliğinden dünyaya gelen üvey abisi ile görüşmedikleri yönünde çıkan haberlere netlik kazandırmıştı. Sevilen isim, ağabeyinin cenazeye gelemediğini ve telefonla konuştuklarını anlatmıştı. Üvey abisi Patrick Mölzl ile aralarının kötü olmadığını ifade edip ilişkileri hakkında yorumlar yapmıştı. Cenaze ardından konuştuklarını ifade eden Bige Önal, üvey abisinin Almanya'da bulunması sebebiyle gelemediğini ve çok üzgün olduğunu belirtti. Ağabeyi ile 21 yaşında iken tanıştığını ifade eden oyuncu, yakın olmadıklarını ve o yaştan sonra abi kardeş gibi olunmadığını söyledi. Yine de aralarında kötü bir şey bulamadığını ifade eden oyuncu, bir husumet bulunmadığını da açıkladı. “Lütfen bu şekilde kötü haberler yapmayın. Babam da bu tür şeylerin çıkmasına üzülürdü.” şeklinde ifadeler kullanan ünlü oyuncu, bu durumun tamamen birlikte büyümemek ile ilgili olduğunu söyledi.

Almanya'da Bayern Münih forması giyen ve başarıları ile adından söz ettiren Galatasaray'ın efsane isimleri arasında bulunan Erhan Önal, 15 Mart 2021 tarihinde Pazartesi gününde bağırsak ve mide rahatsızlığı sebebiyle Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne yatırılmıştı. Efsane futbolcu Erhan Önal’in, ameliyat olmasının gerektiği belirtilmiş ve yatışı da gerçekleşmişti. Fakat 16 Mart 2021 Salı gününde ameliyat olmadan önce Önal’ın kalbinin durduğu açıklanmıştı. Doktorlar tarafından müdahaleler yapılarak Erhan Önal’ın kalbi önce çalıştırılmış fakat ardından tekrar durmuştu. Magazin gündemini yasa boğan olayda efsane futbolcunun 2. krizi atlatamadığı ve hayata veda ettiği söylenilmişti.