Biden Yönetimi ABD'deki Afganları Sınır Dışı Edilmekten Koruyor

Biden yönetimi, Taliban yönetimi altındaki insani krizin ortasında Afganistan'ın belirsiz bir gelecekle karşı karşıya olduğu için ABD'de bulunan Afganları sınır dışı edilmekten koruyor.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "devam eden silahlı çatışma ve ülke vatandaşlarının güvenli bir şekilde geri dönmesini engelleyen olağanüstü ve geçici koşullar" nedeniyle Afganistan'ı 18 ay süreyle geçici koruma statüsü (TPS) için belirlediğini açıkladı.

DHS Sekreteri Alejandro Mayorkas yaptığı açıklamada, "Bu TPS ataması, ABD'de zaten yaşayan Afgan uyrukluların güvenli olmayan koşullara geri dönmelerini önlemeye yardımcı olacaktır." dedi.

"Bu atamaya göre TPS, son 20 yılda Afganistan'daki ABD askeri, diplomatik ve insani misyonlarını destekleyen güvenilir ortaklara ve savunmasız Afganlara da ek korumalar ve güvenceler sağlayacaktır."

TPS genellikle ziyaretçiler ve öğrenciler de dahil olmak üzere geçici olarak ABD'de bulunan insanlara yardım etse de, Çarşamba günkü atama kendi ülkelerine dönmeye niyeti olmayan Afgan mültecilere yardımcı olabilir.

Geçen yıl Ağustos ayında meydana gelen kaotik Kabil tahliyesinin ardından 74 binden fazla Afgan ABD'ye taşındı. Mülteciler, ABD genelindeki topluluklara yerleşmeden önce başlangıçta "güvenli limanlar" olarak adlandırılan ordu üslerinde barındırılıyordu. ABD ordusu Şubat ayında yaptığı açıklamada, geçen yıl ülkelerinden tahliye edilen tüm Afganların yerleştirildiğini duyurmuştu.

Ancak çoğu, insani şartlı tahliye olarak bilinen, ülkeye giriş izni veren ve iki yıla kadar ABD'de kalmalarına izin veren, ancak daimi ikamet izni veya vatandaşlık yolu vermeyen bir statüde.

İlk 18 ayın ötesinde yenilenebilir olan TPS, Afgan mültecilerin şartlı tahliye süreleri dolduktan sonra ülkede yasal olarak yaşamalarına ve çalışmalarına izin verirken, göçmenlik statüleri de çözüme kavuşturulacak.

Ancak göçmenlik savunucuları, TPS'nin adından da anlaşılacağı gibi sadece geçici bir çözüm olduğu konusunda uyarıda bulunarak, ABD Kongresi'ni Afgan mülteciler için daimi ikametgahı güvence altına alacak yasayı geçirmeye çağırdılar.

DHS Ocak ayında yayınladığı bir raporda, 36 bin 400'den fazla Afgan mültecinin 20 yıllık savaş sırasında ABD güçleriyle çalışan Afganlar için tasarlanan özel göçmen vizesi (SIV) programına hak kazanmadığını belirtti.

Bu Afgan mültecilerin ABD'de kalıcı göçmenlik statüsü alabilmesinin tek yolu, savunucuların, çoğunlukla güney sınırına gelen insanlardan gelen zaten muazzam bir iltica başvurusu biriktirmesine ek yük getireceğini söylediği uzun bir süreç olan iltica başvurusunda bulunmaktır.