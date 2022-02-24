Biden, Ukrayna İşgali Nedeniyle Rusya'nın Yeni Yaptırımlarını Açıkladı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Ukrayna'yı işgali nedeniyle ülkeye "ağır bir maliyet" uygulama sözü verdiği Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları açıkladı.

Perşembe günü Beyaz Saray'dan bir konuşma yapacak olan Biden, Ukrayna'ya verdiği desteği dile getirdi ve yaptırım paketinin Moskova ile uluslararası ticareti sınırlandıracağını ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın çevresini cezalandıracağını söyledi.

"Putin saldırgandır; Putin bu savaşı seçti ve şimdi o ve ülkesi sonuçlarına katlanacak." dedi.

Yaptırımlar, ülkenin en büyük bankası da dahil olmak üzere 1 trilyon dolardan fazla varlık tutan dört Rus bankasını hedef alıyor. ABD başkanı, "Bu, Amerika'da sahip oldukları her varlığın dondurulacağı anlamına geliyor." dedi.

Biden, yaptırımların Putin'e yakın zengin Rusları hedef alacağını da söyledi. "Önümüzdeki günlerde yolsuzluğa bulaşmış milyarderlere karşı bu atamaları devam ettireceğiz." diye söz verdi.

Yaptırımların Putin'in Ukrayna'yı işgal etmesini engelleyip durduramadığı sorusuna Biden, şuni söyledi: "Yaptırımların tehdit ve yaptırım uygulanması ve yaptırımların etkilerinin görülmesi iki farklı şeydir."

Perşembe günkü önlemler Rusya devlet başkanını bizzat hedef almasa da Biden, Putin'e yaptırım uygulanmasının "masada" olduğunu söyledi.

ABD'nin bu hamlesi, Rusya'nın Moskova'nın Ukrayna sınırı yakınlarında 200 bin kadar asker topladığı bölgede aylardır devam eden çıkmazın ardından Çarşamba günü geç saatlerde Ukrayna'ya geniş çaplı bir askeri operasyon başlatması sonrasında geldi.

Avrupa ülkeleri, Birleşik Krallık'ın düzinelerce Rus bankasını, işletmesini ve zengin eliti hedef alan ve Rusya'nın ulusal havayolu şirketi Aeroflot'u ülkenin hava sahasından yasaklayan önlemleri açıklamasıyla Perşembe günü işgal nedeniyle Rusya'ya yaptırım uygulamaya başladı.

Putin dedi Rusya "Ukrayna'nın askerden arındırılmasını ve denazifikasyonunu" hedefliyor, ancak ülkeyi işgal etmeyi planlamıyor. Rus güçleri gece boyunca Ukrayna genelindeki hedefleri bombaladı.

Ukraynalı yetkililer, Rus güçlerinin Perşembe günü ülkenin kuzeyindeki Çernobil'deki eski nükleer santrali ele geçirmeleriyle birlikte sahada da çatışmaların devam ettiğini söylediler.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy Çarşamba günü geç saatlerde sıkıyönetim ilan etti ve Ukraynalıların işgale karşı kendilerini savunacaklarına söz verdi. Zelenskyy, "Bize saldıracağınız zaman, yüzlerimizi göreceksiniz, sırtımızı değil, yüzümüzü göreceksiniz." dedi.

Putin, Ukrayna hükümetini, hükümet güçlerinin 2014'ten bu yana Rusya destekli ayrılıkçılarla mücadele ettiği ülkenin doğusunda zulüm yapmakla suçlamış, ancak Ukraynalı yetkililer Moskova yanlısı isyancılara saldırdığını defalarca reddetmişti.

Rusya Devlet Başkanı, o dönemde Biden'ın işgalin başlangıcı olarak adlandırdığı ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını Pazartesi günü tanıdı.

Rusya başlangıçta ABD ve Avrupa'nın Ukrayna'yı işgal etmeyi planladığı yönündeki iddialarını reddederek, Kiev'in Batı ile derinleşen ittifakıyla ilgili meşru güvenlik endişeleri olduğunda ısrar etti ve Ukrayna'nın NATO'ya katılmasına izin verilmeyeceğinin garantisini istedi.

Rus, Avrupalı ve Amerikalı yetkililer arasındaki çok sayıda müzakere turu çıkmazı sona erdirememişti. ABD'li ve Avrupalı yetkililer, NATO'nun Rusya için tehdit oluşturmayan bir savunma ittifakı olduğunu savunmuş, Moskova'nın katılma çabalarını veto etmesine izin vermenin Kiev'in egemenliğinin ihlali olacağını vurgulamıştı.

Biden'ın açıklamasından önce, her iki büyük partiden ABD'li milletvekilleri Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini kınamış ve Moskova'ya hızlı ve "acı verici" yaptırımlar uygulanması çağrısında bulunmuştu.