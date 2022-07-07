Biden, Suudi Arabistan Ziyareti Öncesinde Gündemi Belirlemekte Zorlanıyor

Ukrayna'daki savaşın Amerika Birleşik Devletleri'nde ve tüm dünyada petrol fiyatlarında bir artışa yol açmasıyla birlikte, petrol üretimi bu ayın sonlarında Suudi Arabistan'ı ziyaret ettiğinde ABD Başkanı Joe Biden'ın gündeminin başında gelecek.

Ancak Biden ve üst düzey yardımcıları , ziyareti küresel enerji krizinin yönlendirdiğini kabul etmekten kaçındı . Bunun yerine, İsrail ile ilişkileri normalleştirmekten Yemen'deki savaşı sona erdirmeye, İran'la anlaşmaya, iklim değişikliğini ele almaya ve "terörle mücadele" stratejileri geliştirmeye kadar bir dizi konuyu dile getirdiler.

Analistler, bunun Biden'ın insan hakları endişeleri arasında Körfez krallığı ile ilişki kurma konusundaki isteksizliğini ve yönetiminin Washington'daki milletvekillerinin eleştirilerini savuşturma çabalarını gösterdiğini söylediler.

Orta Doğu'dan Kristian Coates Ulrichsen, "Normalleşmeye odaklanmak ve bölgeye istikrar getirmeye veya barış getirmeye çalışmak, anlatıyı Beyaz Saray için daha politik olarak daha dostane bir alana ziyarete kaydırmaya çalışmanın bir yolu olabilir" dedi. Rice Üniversitesi Baker Kamu Politikası Enstitüsü'nde Doğu araştırmacısı.

Gerçekten de, Biden'ın Demokrat Partisi'nin birçok üyesi Riyad ile bağların derinleşmesine şüpheyle yaklaşırken, Washington'da İsrail ve Arap ülkeleri arasında normalleşmenin genişletilmesi konusunda neredeyse oybirliğiyle bir fikir birliği var.

'Barış' çağrısı

Geçen ay birkaç kez Biden, Suudi Arabistan ziyareti sorulduğunda, daha gezi onaylanmadan önce İsrail'i ve bölgede “barışı” dile getirdi.

Biden 13 Haziran'daki ziyaretle ilgili gazetecilere verdiği demeçte, "Onlar için - İsrailliler için - ulusal güvenlikle ilgisi var. Zaten bir programım var. Enerji parçasından çok daha büyük sorunlarla ilgisi var.”

Bir gün sonra Beyaz Saray, Biden'ın 13-16 Temmuz tarihleri ​​arasında İsrail ve Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceğini resmen duyurdu. Haftalarca süren spekülasyonların ardından ABD'li yetkililer , cumhurbaşkanının Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ile görüşeceğini de doğruladı . istihbarat raporları gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini vermekle suçlamıştı.

Riyad, Kaşıkçı'nın 2018'de İstanbul'daki Suudi konsolosluğunda öldürülmesinin, MBS olarak bilinen bin Salman da dahil olmak üzere üst düzey yetkililerin onayı veya bilgisi olmadan gerçekleşen haydut bir operasyon olduğunda ısrar etti.

Yine de, ABD'de ikamet eden ve cinayet sırasında Washington Post için çalışan Suudi gazetecinin ölümü, Washington'daki krallığa karşı güçlü kınamalara yol açtı ve öfkenin çoğu MBS'ye yöneltildi. 2019 sonlarında Demokrat Parti başkanlık tartışmasında, o zamanlar aday olan Biden, cinayet hakkında soru sorulduğunda ünlü bir şekilde Suudi Arabistan'ı "parya" yapma sözü verdi.