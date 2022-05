Biden, Somali'ye Yüzlerce ABD Askerinin Konuşlandırılmasını Onayladı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, selefi Donald Trump'ın geçen yıl Somali'de faaliyet gösteren neredeyse tüm güçleri kaldırma kararını tersine çevirerek, Amerikan birliklerinin Somali'ye konuşlandırılmasına izin verdi.

Biden'ın kararı Pazartesi günü Reuters haber ajansı ve Associated Press tarafından bildirildi ve isimsiz Biden yönetimi yetkililerine atıfta bulunuldu. İlk olarak The New York Times (NYT) tarafından bildirildi.

Haberlere göre karar, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in talebine dayanıyor.

Üst düzey bir yönetim yetkilisi Reuters'e verdiği demeçte, "Başkan Biden, Savunma Bakanı'nın Somali'de kalıcı bir ABD askeri varlığını yeniden kurma talebini onayladı" dedi.

Yetkili, "Bu, önceki yönetimin çekilme kararı almasından bu yana Somali'ye epizodik bir temelde girip çıkan tiyatroda bulunan güçlerin yeniden konumlandırılmasıdır" dedi.

Trump'ın çekilmesinden önce, ABD'nin Somali'de yerel güçlerin Eş-Şebab'ı yenmesine yardımcı olmaya odaklanmış yaklaşık 700 askeri vardı.

NYT raporu, ABD'nin kararının Mayıs ayı başlarında onaylandığını ve en fazla 450 askerin konuşlandırılmasını içereceğini söyleyen bir yetkiliye atıfta bulundu. Bir yetkili Reuters'e verdiği demeçte, 500'den az olacağını söyledi.

Hareket, ülkenin El Kaide bağlantılı silahlı grubu El Şebab hakkındaki artan endişelerin ortasında geldi. Hükümeti devirmek ve ülkede kendi egemenliğini kurmak isteyen grup, son aylarda Somali federal hükümetine karşı toprak kazanımları elde etti. Bir zamanlar silahlı savaşçıları ülkenin uzak bölgelerine iten Afrika Birliği barış güçlerinin kazanımlarını tersine çevirdi.

Konuşlandırma kararının haberi, 2012-2017 yılları arasında Somali'nin cumhurbaşkanı olarak görev yapan Hasan Şeyh Muhammed'in Pazar günü uzun süren bir seçimin galibi olarak ilan edilmesinin ardından da geldi.

El-Şebab, Afrika Boynuzu ülkesinin merkezi hükümetine karşı savaşının bir parçası olarak Mogadişu'da ve başka yerlerde sık sık bombalamalar gerçekleştiriyor.

AP, adı açıklanmayan bir yetkiliye atıfta bulunarak, Pazartesi günü, ABD askeri komutanlarının, Trump'ın 2021'deki görevdeki son günlerinde Amerikan birliklerine çıkma emri vermesinden bu yana kısa rotasyonlar için ABD kuvvetlerini Somali'ye konuşlandırdığını bildirdi.

Ancak Pentagon yetkilileri rotasyonları "etkili uzun vadeli strateji" olarak görmediler ve bir süredir yeniden konuşlandırmayı önermeyi düşünüyorlardı.

ABD ordusu da zaman zaman ülkede saldırılar düzenledi ve yakın ülkelerde birlikleri oldu.

Somali, diktatör Muhammed Siad Barre'nin 1991'de devrilmesinden bu yana güçlü bir merkezi hükümet olmadan çatışma ve klan savaşlarına katlandı. Hükümet, Irak tarzı bir "Yeşil Bölge"de başkentin ve Afrika Birliği muhafızlarının ötesinde çok az kontrole sahip.