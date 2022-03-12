Biden Rusya'nın Ticaret Statüsünü İptal Etti, Votka ve Elmas İthalatını Yasakladı

Başkan Joe Biden, Rus hükümetini Ukrayna'yı işgalinden dolayı cezalandırmayı amaçladığını söylediği bir hareketle, ABD ve üst düzey müttefiklerinin Rusya'nın "en çok tercih edilen ulus" statüsünü iptal ettiğini duyurdu.

Cuma günü açıklanan karar, Rusya'nın ABD ile olan ticaret statüsünü düşürüyor ve Washington'un Rus ürünlerine daha yüksek gümrük tarifeleri uygulamasına izin veriyor.

Biden, bunun NATO müttefikleri, Avrupa Birliği ve G7 ile eşgüdüm içinde alındığını söyledi.

Gazetecilere verdiği demeçte "[Rusya Devlet Başkanı Vladimir] Putin acımasız saldırısını sürdürürken, ABD ve müttefiklerimiz ve ortaklarımız Putin üzerindeki ekonomik baskıları artırmak ve Rusya'yı küresel aşamada daha da izole etmek için kilit adımda çalışmaya devam ediyor." dedi.

Ülkeler arasındaki ticari ilişkilerde de benzer muamele çağrısında bulunan "en çok tercih edilen ulus" standardı uluslararası normdur. ABD'de "en çok tercih edilen ülke" duruşu, kalıcı normal ticari ilişkiler (PNTR) olarak da bilinir. Abd'de sadece Kuzey Kore, Küba ve şimdi de Rusya bu statüye sahip değil.

Biden, "Rusya için PNTR'yi iptal etmek, Rusya'nın ABD ile iş yapmasını zorlaştıracak ve bunu küresel ekonominin yarısını telafi etmek için diğer ülkelerle birlik içinde yapmak, yaptırımlarımızdan zaten çok kötü durumda olan Rus ekonomisine bir başka ezici darbe olacaktır." dedi.

Cuma günü Biden, ABD ve müttefiklerinin varlıklarının peşine düşmeye devam ettiğini söyleyerek Putin'le yakın ilişkileri olan zengin Rusları cezalandırmaya devam etme sözü de verdi.

"Ayrıca, ülkelerimizde üretilen üst düzey ürünleri satın almalarını zorlaştıracağız; Rusya'ya lüks mal ihracatını yasaklıyoruz." dedi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Rus elitleri tarafından sıkça satın alınan yüksek son saatler, lüks araçlar, üst düzey giyim, üst düzey alkol, mücevher ve diğer mallar" bazı örneklerdir.

İcra emrine göre, Rusya'dan deniz ürünleri, alkollü içecekler / votka ve endüstriyel olmayan elmasların ithalatına artık izin verilmiyor.

Beyaz Saray, "Bu, Rusya'nın 1 milyar dolardan fazla ihracat gelirini reddedecek ve ABD vatandaşlarının Putin'in savaşının altına imza yememesini sağlayacaktır." dedi.

Kararname, Amerikalıların Rus ekonomisinin herhangi bir sektörüne yatırım yapabileceği kuralları da ortaya koyacak. Daha önce Rus enerji sektöründe yeni yatırımlar yasaklanmıştı.

Cuma günkü duyuru, ABD ve müttefiklerinin, güçlerinin Ukrayna'nın büyük kentlerini ele geçirmeye zorlamasıyla Rusya'ya yönelik baskı ve yaptırımları artırmasıyla geldi. Kanada, Rusya'nın "en çok tercih edilen statüsünü" tek taraflı olarak iptal etmişti.

Rusya, Moskova'nın eski Sovyet cumhuriyetlerine yönelik NATO genişlemesine son verilmesini talep ederken Ukrayna sınırı yakınlarında asker topladığını gören aylar süren bir açmazın ardından 24 Şubat'ta Ukrayna'yı topyakıncaya kadar işgal başlattı.

Biden bu hafta başlarında Rusya'nın petrol ve doğal gaz ithalatını yasaklamıştı. Ve Avrupa ülkeleri enerji ihtiyaçları için Rus yakıtına olan bağımlılıklarını büyük ölçüde azaltma sözü verdiler.

Cuma günü daha sonra yapılan ortak açıklamada, ABD, Almanya, Japonya, İngiltere, Fransa, İtalya ve Kanada'nın G7 ülkeleri Rusya'nın "en çok tercih edilen ülke" statüsünü iptal ettiğini doğruladılar ve Moskova'ya ek yaptırımlar uygulanarak duyurdular.

Söz konusu tedbirler arasında "Rusya'nın Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası ve Avrupa Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası da dahil olmak üzere önde gelen çok taraflı finans kuruluşlarından finansman almasını engelleme" çabaları yer alıyor.

Bildiride, "Rusya uluslararası hukuku büyük ölçüde ihlal edemez ve uluslararası ekonomik düzenin bir parçası olmaktan yararlanmayı bekleyemez." ifadesi yer aldı.