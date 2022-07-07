Biden, Rusya'da Gözaltına Alınan Basketbol Yıldızının Eşiyle Görüştü

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'da tutuklu bulunan basketbol yıldızı Brittney Griner'ın eşiyle görüştüğünü ve Griner'ın bir an önce özgürlüğüne kavuşması için çalıştığını söyledi.

Biden'ın Çarşamba günü Griner'in eşi Cherelle Griner ile görüşmesi sırasında, Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, yönetim, Griner'ın serbest bırakılması için adımlar atarken, aileye desteğini sundu ve "mümkün olan tüm yardımı" almalarını sağlamayı taahhüt etti.

"Başkan, Cherelle'i aradı ve Brittney'nin mümkün olan en kısa sürede serbest bırakılmasının yanı sıra Paul Whelan ve Rusya'da ve dünyanın dört bir yanında haksız yere gözaltına alınan veya rehin tutulan diğer ABD vatandaşlarının serbest bırakılmasını sağlamak için çalıştığına dair güvence verdi." "Ayrıca, Başkan'ın bugün Brittney Griner'a gönderdiği mektubun bir taslağını da ona okudu."

Gelişme, Ulusal Kadın Basketbol Birliği (WNBA) all-star ve iki kez Olimpiyat altın madalyası sahibi Griner'ın dört ay boyunca tutuklu kalması ve şu anda Rusya'da kenevir yağı içeren vape kartuşları bulundurmakla suçlanmasıyla yargılanıyor.

Duruşması geçen hafta, 17 Şubat'ta Rus takımı için oynamaya dönerken tutuklanmasının ardından başladı . Bir sonraki duruşması Perşembe gününe ayarlandı. Uyuşturucu suçlamalarından suçlu bulunursa, 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

Gelişme aynı zamanda Griner'in Beyaz Saray'a Pazartesi günü aldığı el yazısıyla yazılmış bir mektupta cumhurbaşkanına kişisel çağrısını da takip ediyor. Mektupta Griner, sonsuza kadar Rusya'da gözaltında kalacağına dair korkularını kabul etti ve Biden'den "Beni ve diğer Amerikalı Tutukluları unutmamasını" istedi.

Biden'a Başkan Yardımcısı Kamala Harris de katıldı. Beyaz Saray, Griner'ın ailesiyle ve yurtdışında gözaltına alınan diğer Amerikalıların aileleriyle düzenli temas halinde kalması için ulusal güvenlik ekibine talimat verdiğini ve Griner'ın “tahammül edilemez koşullar altında” tutulduğunu da sözlerine ekledi.

Griner'ın davası, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının ortasında büyük ilgi gördü . Batılı güçler, Ukrayna'yı işgaline tepki olarak Moskova'ya yaptırımlar uyguladı ve Rusya-ABD ilişkileri Soğuk Savaş'tan bu yana en kötü noktasına geldi.

Cuma günkü ilk duruşmasında Griner'a kasıtlı olarak uyuşturucu ithal etmekle suçlandığı söylendi. Rusya dışişleri bakanlığı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Griner'ın karar verildikten sonra cezasına itiraz edebileceğini veya af başvurusunda bulunabileceğini söyledi.

Rusya dışişleri bakanlığı sözcüsü Alexei Zaitsev bir brifingde, "mahkeme önce kararını vermeli, ancak kimse Brittney Griner'ın temyiz prosedürünü kullanmasını engelleyemiyor" dedi.

Zaitsev, "Davayı Amerikalı kadın yasadışı bir şekilde gözaltına alınmış gibi sunma girişimleri eleştiriye dayanmıyor" dedi.

Rus ceza davalarında sanıkların yüzde 1'inden daha azı beraat ediyor ve ABD mahkemelerinin aksine beraat kararları bozulabiliyor.