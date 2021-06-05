Biden-Putin Görüşmesinde Neler Konuşulacak?

Başkan Barack Obama'nın Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nde görev yapan Dış İlişkiler Konseyi'nin kıdemli bir üyesi olan Charles Kupchan, İsviçre'nin Cenevre kentindeki zirvenin ABD ve Rusya arasındaki ilişkilerin yakın zamanda "dibe vurduktan" sonra gerçekleşeceğini söyledi. Geçen yıl ABD, Rus yetkililere uzun bir suçlama listesi üzerinden kapsamlı yaptırımlar uygulamıştı: seçime müdahale; şu anda hapiste olan muhalif isim Alexei Navalny de dâhil olmak üzere Rusya'daki aktivistlere ve gazetecilere zulmetmek; kötü niyetli siber faaliyetlerde bulunmak; Ukrayna'ya zorbalık ve diğer eylemler. Rusya ise ABD'yi kendi içişlerine müdahale ettiği ve uluslararası istikrarı tehdit ettiği için eleştirmişti.

Putin'in Biden ile görüşmesi, hiç şüphesiz, eski Başkan Donald Trump ile Temmuz 2018'de Helsinki'de yaptığı görüşmeden çok farklı olacak. Ardından Trump, Putin'i eleştirmeyi reddetti ve 2016 seçimlerinde Rusya'nın müdahalesiyle ilgili ABD istihbaratını açıkça reddetti. Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki'nin 25 Mayıs tarihli açıklamasına göre Biden, Rusya'ya karşı Trump'tan daha sert bir duruş sergileme sözü verdi ve "öngörülebilirliği ve istikrarı" yeniden sağlamaya çalışacağını söyledi.

Cenevre aynı zamanda ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyet Başbakanı Mihail Gorbaçov arasında 1985'te yapılan ve Soğuk Savaş sırasında gerilimin azaltılmasına yardımcı olan ilk toplantının yapıldığı yerdi. Şimdi 90 yaşında olan Gorbaçov, 27 Mayıs'ta bir haber ajansına verdiği demeçte, "stratejik istikrar konularında çok şey yok edildi, şimdi onu restore etmek gerekiyor" dedi. Biden'ın, Rusya'nın "müzakere edebileceği" biri olduğunu ve önceki yönetimin "güvenilmez olduğu ortaya çıktı" diye ekledi.

Görüşmede Hangi Konular Ele Alınacak?

Psaki'ye göre, insan hakları sorunlarından siber saldırılara kadar "çok çeşitli acil sorunlar" konuşulacak. Kremlin, kendi adına, cumhurbaşkanlarının, Rusya-ABD'nin mevcut durumunu ve beklentilerini tartışacaklarını söyledi. İlişkiler, stratejik istikrar sorunları ve koronavirüs pandemisi ile başa çıkma ve bölgesel çatışmaların çözümüne yönelik etkileşim de dahil olmak üzere uluslararası gündemdeki akut sorunları gibi konular görüşmenin ana konuları arasında olacak.

Ukrayna şüphesiz gündemde olacak. Psaki, Biden'ın ülkenin "egemenlik ve toprak bütünlüğüne" desteğin altını çizeceğini söyledi. Rusya, 2014 yılında Ukrayna'nın Kırım yarımadasını ilhak etmesi nedeniyle ABD'nin yaptırımları altındaydı. Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesindeki Rus destekli ayrılıkçılar o zamandan beri Kiev'in askerleriyle çatışıyor ve periyodik, bazen yoğun çatışmalar yaşanıyor. Nisan ayında Biden, Moskova'nın Ukrayna'yı denizden tehdit etmek için savaş gemileri göndermesi ve 2014'ten bu yana en büyük artış olan sınırda toplanmak için on binlerce asker göndermesinin ardından Putin'i "gerginliği düşürmeye" çağırdı.