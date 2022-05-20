Biden, Hint-Pasifik İlişkilerini Güçlendirmek İçin Asya'ya Gidiyor

ABD Başkanı Joe Biden, Çin'in yükselişinin ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ortasında Washington'un Hint-Pasifik bölgesine olan bağlılığını güçlendirmeyi amaçlayan bir Asya turunun ilk ayağında Güney Kore'ye geldi.

ABD lideri, Cuma akşamı Seul'ün 70 kilometre (43,5 mil) güneyindeki Osan Hava Üssü'ne indi.

Güney Koreli mevkidaşı Yoon Suk-yeol ile bir zirveyi içeren üç günlük bir ziyaretin ardından, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile görüşmek üzere Pazar günü Japonya'ya gidecek.

Bununla birlikte, Biden'ın başkan olarak Asya'ya yaptığı ilk ziyaret, ABD'li yetkililerin Kuzey Kore'den nükleer veya füze denemesi de dahil olmak üzere "bir tür provokasyon için gerçek bir risk" olarak adlandırdıkları şeyin gölgesinde kalıyor.

Biden, Seul ve Tokyo'da, Kuzey'in nükleer programının yanı sıra ABD'nin Asya'daki iki müttefikiyle ekonomik ve güvenlik bağlarını tartışacak. Ayrıca, Güney Kore'nin Moon Jae-in başkanlığı sırasında tarihi kan davaları ve toprak sorunları nedeniyle bağların bozulmasından sonra iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi için bastırması muhtemel.

Biden, Tokyo'da ayrıca ABD, Japonya, Hindistan ve Avustralya'yı içeren Quad grubunun liderlerinin bir zirvesini toplayacak ve tedarik zincirleri, işçi korumaları, karbonsuzlaştırma ve yolsuzlukla mücadele konularında standartlar belirlemeyi amaçlayan bir anlaşma olan Hint-Pasifik Ekonomik Çerçevesi'ni (IPEF) başlatacak.

Güney Kore'nin Sogang Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler profesörü olan Jaechun Kim, "Biden'ın Asya gezisinin temel amacı, ABD'nin Hint-Pasifik stratejisine kilit Asyalı müttefiklerin desteğini desteklemektir" dedi. "Biden yönetiminin, gerçek tehdit Çin olduğunda ve ABD'nin çıkarlarının kilit bölgesi Avrupa değil, Hint-Pasifik olduğunda, Ukrayna savaşında ellerini bağladığına dair endişeler var."

Bu nedenle Biden'ın ziyaretinin, Ukrayna'yı Rus saldırganlığına karşı desteklemenin, Çin'in bölgedeki artan ekonomik ve askeri nüfuzuna karşı Asyalı müttefiklerini desteklemekle "yakından ilişkili" olduğunu göstermeyi amaçladığını söyledi.

"Ukrayna savaşı, egemenlik normunun uluslararası ilişkilerin temel normu olduğu kurallara dayalı uluslararası düzeni (RBIO) korumakla ilgilidir. Rusya bu normu ihlal etti ve Ukrayna'yı işgal etti. Yere çizme taahhüt etmeden ne pahasına olursa olsun durdurulmalıdır. ABD Hint-Pasifik aynı zamanda bölgedeki RBIO'yu korumakla da ilgili."

Demokratik ittifak

Beyaz Saray, Biden'ın amacının, demokrasilerin "yolun kurallarını şekillendirmek için bir araya gelmesi" durumunda dünyanın nasıl görünebileceği konusunda Çin'e ve diğerlerine "güçlü bir mesaj" göndermek olduğunu söyledi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Güney Kore'ye giderken gazetecilere verdiği demeçte, Biden'ın Asya gezisinin aynı zamanda Güney Koreli ve Japon meslektaşlarıyla kişisel bağlar kurmakla "temelde" ilgili olduğunu söyledi.

"Her iki durumda da, bu liderleri tanımak için zaman harcama fırsatı arıyor ... böylece bir krizde telefonu açmaları veya büyük bir dünya olayına cevap vermeleri gerektiğinde, güven ve anlayışın temeli ve neredeyse ortak bir işletim dili gibi "dedi.

Pekin, kendi adına, Biden'ın ziyaretini yakından takip edeceğini söyledi; Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, "Çin karşıtı" söylemlere karşı sert tepki gösterdi ve Tayvan'a, kendi kendini yöneten ada ve ABD'nin bir Çin eyaleti olduğunu iddia ettiği müttefike yönelik "olumsuz hareketlere" karşı uyarıda bulundu.

Hem Yoon hem de Kishida'nın selefleri, ABD'nin geçtiğimiz yıl, Biden ile yapılan zirvelerin ardından, Çin'in Taipei üzerindeki artan askeri baskısına yönelik bir kazıda, "Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrar" çağrılarını ilk kez desteklemişlerdi.

Çin'in en büyük ticaret ortağı olduğu Güney Kore, o zamandan beri iddianın önemini küçümserken, Japonya Tayvan'ı desteklemek için söylemini artırdı ve Kishida bu ayın başlarında "özellikle Doğu Asya'da güç kullanarak statükoyu değiştirmeye yönelik tek taraflı girişimlerin" asla tolere edilmemesi gerektiğini söyledi.

Konunun Çin için hassasiyeti göz önüne alındığında, gözlemciler Biden'ın Yoon ve Kishida ile yaptığı zirvelerde Tayvan ile ilgili açıklamaları izleyecekler.

Biden'ın Yoon'la görüşmesi onun ilk görüşmesi olacak. Mart ayında sıkı bir mücadeleyle yapılan bir seçimle seçilen Güney Kore lideri, 10 Mayıs'ta göreve başladı.

Biden ve Kishida, Japon liderin başbakan seçilmesinden bir ay sonra, geçen yıl Kasım ayında Glasgow'da düzenlenen Birleşmiş Milletler iklim zirvesi sırasında daha önce bir kez yüz yüze görüştüler.

Biden'ın gelişinden saatler önce Yoon, ABD başkanına "samimi karşılama" mesajını gönderdi.

"Bir dağ, onu arayanlara zirveye giden yolu gösterir," diye yazdı resmi hesabından attığı ilk tweet'te. "Demokrasi ve insan hakları değerlerini korumayı amaçlayan ROK-ABD ittifakının gelecekte ancak yükseleceğinden eminim" diye ekledi ve Güney Kore'ye resmi adı olan Kore Cumhuriyeti ile atıfta bulundu.

Yoon'un Biden'ın ziyareti için önceliği, Kuzey Kore'den gelen artan provokasyonlar karşısında, Güney Kore cumhurbaşkanının bir yardımcısına göre, "Doğu Asya'yı ve küresel barış ve refahı inşa etmek ve güçlendirmek için merkezi bir eksen olarak ROK-ABD ittifakını kurmak" olacak.

Pyongyang, bu yıl rekor sayıda 16 silah fırlatma gerçekleştirdi ve ABD ve Güney Koreli yetkililer, tahminen iki milyon kişiye bulaşan bir koronavirüs salgınıyla boğuşmasına rağmen, belki de Biden'ın üç günlük ziyareti sırasında bir nükleer silah test etmeye hazırlandığını söyledi.

"İster Güney Kore'de ister Japonya'da olsun, biz bölgedeyken bir tür provokasyon olasılığı, gerçek bir provokasyon riski var, bu nükleer bir test, Kuzey Kore'nin gerçekleştirdiği yedinci nükleer test şeklini alabilir. Bir füze testi şeklinde olabilir, "dedi Sullivan, başkanın uçağı Air Force One'daki gazetecilere verdiği demeçte.

Washington'un böyle bir olaya cevap vermeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

"Sadece müttefiklerimizle değil, Çin'le de bunun ABD'nin müttefiklerimizi savunma konusundaki dayanıklılığımızı artırmasına ve ordumuzun bölgedeki duruşunda ayarlamalara neden olacağına dair ilettik."

Seul ve Tokyo aynı hizada

Yoon, Kuzey Kore'ye, ABD ile gelişmiş askeri tatbikatlar ve ABD nükleer bombardıman uçaklarının ve denizaltılarının Güney Kore topraklarına yeniden konuşlandırılması da dahil olmak üzere, selefinden daha sert bir çizgi sözü verdi. Ancak göreve başlaması sırasında, Kuzey'in nükleer silahlarından vazgeçmesi durumunda "cesur" bir ekonomik plan sözü verdi.