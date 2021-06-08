Biden - Erdoğan Görüşmesi Öncesi Beyaz Saray'dan Açıklama Geldi!

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, görüşmenin iki lider arasında olacağını belirterek, "İki liderin, Doğu Akdeniz, Suriye, İran, Dağlık Karabağ gibi bölgesel konularda geniş ve kapsamlı bir ajandaları olacak" ifadelerini kullandı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tanıdığını ifade ederek "Biden ve Erdoğan, ilişkilerin tüm boyutlarını gözden geçirmek için bu fırsatı değerlendirmeyi dört gözle bekliyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın 14 Haziran tarihindeki görüşmeden önce Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, konu hakkında bazı açıklamalar yaptı. İkilinin görüşmesinde konu başlıkları hakkında kısa bilgiler veren Sullivan, Biden ve Erdoğan, ilişkilerin tüm boyutlarını gözden geçirmek için görüşmeyi beklediklerini dile getirdi.

Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki tarafından düzenlenen günlük basın toplantısına katılan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın 10 Haziran tarihinde başlayacak olan Avrupa gezisinin detaylarını anlattı ve merak edilen soruları cevaplandırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Joee Biden'ın 14 Haziran tarihinde Brüksel'deki NATO Zirvesi çerçevesinde yapmayı hedefledikleri ikililerin görüşmesi konusunda değerlendirmede bulunan Ulusal güvenlik Danışmanı Sullivan, "İki liderin, Doğu Akdeniz, Suriye, İran, Dağlık Karabağ gibi bölgesel konularda geniş ve kapsamlı bir ajandaları olacak." Açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin, Afganistan'daki müzakereler ve diplomasi hakkında olan rolüne görüşüleceğini ifade eden Sullivan, iki ülkenin farklılaştığı konu hakkında toplantıda konuşacağını da açıkladı.

Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, "Başkan Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok iyi biliyor ve bu iki isim birbiriyle epey zaman geçirdi. Biden ve Erdoğan, ilişkilerin tüm boyutlarını gözden geçirmek için bu fırsatı değerlendirmeyi dört gözle bekliyor" ifadelerini kullandı.