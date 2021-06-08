Biden - Erdoğan Görüşmesi Öncesi Beyaz Saray'dan Açıklama Geldi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın 14 Haziran tarihindeki görüşmeden önce Beyaz Saray'dan açıklama geldi.  

Güncel 08.06.2021 - 22:03 08.06.2021 - 22:05 Berkay Keskin
Biden - Erdoğan Görüşmesi Öncesi Beyaz Saray'dan Açıklama Geldi!

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, görüşmenin iki lider arasında olacağını belirterek, "İki liderin, Doğu Akdeniz, Suriye, İran, Dağlık Karabağ gibi bölgesel konularda geniş ve kapsamlı bir ajandaları olacak"  ifadelerini kullandı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı  Erdoğan'ı  tanıdığını ifade ederek "Biden ve Erdoğan, ilişkilerin tüm boyutlarını gözden geçirmek için bu fırsatı değerlendirmeyi dört gözle bekliyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın 14 Haziran tarihindeki görüşmeden önce Beyaz Saray'dan açıklama geldi.  Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, konu hakkında bazı açıklamalar yaptı. İkilinin görüşmesinde konu başlıkları hakkında kısa bilgiler veren Sullivan, Biden ve Erdoğan, ilişkilerin tüm boyutlarını gözden geçirmek için görüşmeyi beklediklerini dile getirdi.

Cani Kadın, Uyuyan Eşini Yaktı

Cani Kadın, Uyuyan Eşini Yaktı

 Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki tarafından düzenlenen günlük basın toplantısına  katılan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın 10 Haziran tarihinde başlayacak olan  Avrupa gezisinin detaylarını anlattı ve  merak edilen soruları cevaplandırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Joee  Biden'ın 14 Haziran  tarihinde Brüksel'deki NATO Zirvesi  çerçevesinde yapmayı hedefledikleri ikililerin görüşmesi konusunda değerlendirmede bulunan Ulusal güvenlik Danışmanı Sullivan, "İki liderin, Doğu Akdeniz, Suriye, İran, Dağlık Karabağ gibi bölgesel konularda geniş ve kapsamlı bir ajandaları olacak."  Açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin, Afganistan'daki müzakereler ve diplomasi  hakkında olan rolüne görüşüleceğini  ifade eden Sullivan, iki ülkenin farklılaştığı  konu hakkında toplantıda konuşacağını da açıkladı.

Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, "Başkan Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok iyi biliyor ve bu iki isim birbiriyle epey zaman geçirdi. Biden ve Erdoğan, ilişkilerin tüm boyutlarını gözden geçirmek için bu fırsatı değerlendirmeyi dört gözle bekliyor" ifadelerini kullandı.

Gelişmelerden Haberdar Olun

@