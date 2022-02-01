Biden, Katar'ı NATO Üyesi Olmayan Büyük Müttefik Olarak Belirleyeceğini Söyledi

Başkan Joe Biden Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani'ye verdiği demeçte, ABD'nin Katar'ı NATO üyesi olmayan büyük bir müttefik olarak belirlemeyi planladığını ve bunun Doha ile Washington arasındaki ortaklığı resmen yükselteceğini söyledi.

Pazartesi günü Beyaz Saray'da Şeyh Tamim ile yaptığı görüşmede Biden, Katar'ı "iyi bir dost ve güvenilir bir ortak" olarak nitelendirdi.

"Kongre'ye, katar'ı ilişkimizin önemini yansıtmak için NATO üyesi olmayan büyük bir müttefik olarak belirleyeceğimi bildiriyorum; Bence çok gecikmiş," dedi Biden Oval Ofis'ten.

Statü, Doha'ya Washington ile ilişkisinde özel ekonomik ve askeri ayrıcalıklar sağlayacak.

Dışişleri Bakanlığı bir bilgi notunda, "NATO Üyesi Olmayan Büyük Müttefik ataması, ABD'nin bu ülkelerle paylaştığı yakın ilişkinin güçlü bir sembolüdür ve uzatıldığı ülkelere olan dostluğa derin saygımızı göstermektedir." diyor.

Katar, Kuveyt'ten sonra Körfez bölgesinde ABD'nin NATO üyesi olmayan büyük müttefiki olan ikinci ülke olacaktı.

Şeyh Tamim'in Washington ziyareti - Biden'ın Ocak 2021'de göreve gelmesinden bu yana ilk kez - ABD'nin Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeyi planladığından korktuğu doğu Avrupa'daki diplomatik ve askeri krizin ortasında gerçekleşti.

Geçen hafta Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın Katar emiri ile "küresel enerji arzının istikrarını sağlama" konusunu görüşeceği belirtildi. Katar, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üreticilerinin en büyüklerinden biridir.

Avrupa, Ukrayna sınırında 100.000'den fazla asker toplayan Rusya'nın komşusunu işgal etmeye karar vermesi halinde yaptırımlara, kesintilere veya kesintilere maruz kalabilecek Rus enerji kaynaklarına büyük ölçüde güveniyor.

Pazartesi günü Biden, Katar ile ortaklığın, Doha' nın Washington' un Ağustos ayında Afganistan' dan kaotik bir şekilde çekilmesi sırasında ABD vatandaşlarını ve müttefiklerini tahliye etmedeki yardımı da dahil olmak üzere birçok ABD' nin hayati çıkarları için "merkezi" olduğunu söyledi.

ABD başkanı, Katar'ın Gazze'de istikrarın korunması ve Filistinlilere "hayat kurtaran yardım" sağlanmasındaki rolüne de işaret etti.

'Uzun yıllara katkılar'

Pazartesi günü ilerleyen günlerde Biden, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi' ye Katar' ın statüsünü yükseltme niyetini resmen bildirdi.

Demokrat milletvekiline gönderdiği mektupta Bakan, "Bu atamayı, Katar'ın ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı sorumluluk alanındaki ABD liderliğindeki çabalarına uzun yıllardır yaptığı katkıların ve Katar Devleti ile ikili savunma ve güvenlik işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik kendi ulusal çıkarlarımızın takdiri olarak yapıyorum." dedi.

Şeyh Tamim ise Biden ile görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, ABD başkanıyla bölgenin güvenliği ve "Filistin halkının eşit hakları" da dahil olmak üzere bir dizi konuyu görüşeceğini söyledi.

Emir, iki ülkenin Afganistan'ın geri çekilmesi sırasında birlikte ne kadar güçlü işbirliği yapabileceklerini ortaya koyduğunu söyledi. "Bölgemizde barışı sağlamanın yollarını bulmak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz." diye de ekledi.