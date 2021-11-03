Biden, Cop26 Konuşmasında Trump İçin Üzgün Olduğunu Söyledi

Başkan Joe Biden Pazartesi günü bir grup hükümet başkanına, eski başkan Donald Trump'ın 2017'de ABD'yi Paris iklim anlaşmalarından çekme kararının dünyayı iklim değişikliğine karşı mücadelede "sekiz topun arkasına" koyduğu için üzgün olduğunu söyledi.

Biden, Cop26 liderler panelinde yaptığı konuşmada, "ABD'nin son yönetimde Paris anlaşmalarından çekilmesi ve bizi sekiz topun biraz gerisinde bırakması gerçeğinden dolayı özür dilerim" dedi: "Eylem ve Dayanışma - Kritik On Yıl".

Trump, ABD'nin, Amerika'yı diğer sanayileşmiş ülkelerle karşılaştırıldığında “kalıcı bir dezavantaja” soktuğunu iddia ettiği anlaşmadan 2017'de çıkacağını açıklamıştı, ancak anlaşmanın geri çekilme hükümleri nedeniyle, ertesi gün 4 Kasım 2020'ye kadar sürdü. ABD seçmenleri, ABD'den çıkışın gerçekleşmesi için yeniden seçilme teklifini reddetmek için oy kullandı.

Küresel sıcaklıklardaki ortalama artışın 2 santigrat dereceyi aşmamasını sağlamak için uzun vadeli bir hedef belirleyen anlaşmaya yeniden girmek, Bay Biden'ın bu yılın 20 Ocak'ta ABD ile birlikte yemin etmesinin ardından ilk eylemlerinden biriydi. Giriş resmi olarak 19 Şubat'ta gerçekleşecek.

Biden, zirve sırasında ABD'nin tarım, petrol ve gaz ve ormansızlaşmayla mücadele dahil olmak üzere birden fazla sektörde yenilikçi çözümler sunma taahhüdümüzü göstermek için yeni girişimleri açıklayacağını söyledi. ABD ayrıca uzun vadeli bir strateji ortaya koyacak, yeni bir uyum bildirisi sunacak ve Avrupa Birliği ile on yılın sonuna kadar metan emisyonlarını en az %30 oranında azaltmak için bir taahhütte bulunacak.

Başkan ayrıca sosyal güvenlik ağı ve iklim krizini ele almayı amaçlayan altyapı tekliflerinde mevcut çabaları detaylandırarak, "Amerikan halkıyla iklim değişikliği hakkında konuştuğumda, onlara bunun işlerle ilgili olduğunu söylüyorum" şeklindeki sık sık sözünü tekrarladı.

Washington'daki demokratik milletvekilleri, iklim değişikliği hükümlerinde 500 milyar dolardan fazla para içeren nihai bir paketi tartışmaya devam ediyor. İzleyicilere, çerçevesinin "temiz enerjiye tarihi yatırımlar" sağlayacağını söyleyerek ABD'nin sorumluluklarından kaçmayacağını söyledi.

"Bu, temiz, modern, esnek bir elektrik şebekesi için binlerce mil iletim hattı döşeyecek işçilerle ilgili. Yeni nesil elektrikli araçları inşa eden otomobil işçileri ve ülke çapında 500.000 araç istasyonu ağı kuracak elektrikçiler hakkında. yeni karbon yakalama sistemleri tasarlayacak mühendisler ve bunları gerçeğe dönüştürecek inşaat işçileri" diye ekledi.

Biden, iklim değişikliğini "ahlaki ve ekonomik bir zorunluluk" ve tüm ulusların "kendi çıkarına" ele alma çağrısında bulundu. Ayrıca, enerji fiyatlarındaki son oynaklığın, çeşitlilik güç kaynaklarına yönelik bir "harekete geçirme çağrısı" olduğunu savundu.

Başkan Pazartesi sabahı Glasgow'a geldi ve gün boyunca Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile bir toplantı ve Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile öğleden sonra resepsiyonu da dahil olmak üzere çeşitli etkinlikler düzenledi.

Pazartesi sabahı konuşmasını yapmadan hemen önce günlerdir yurt dışında seyahat eden Biden'ın zirvenin açılış oturumu sırasında uzun süre gözlerini kapattığı ve gözlerini ovuşturduğu görüldü.