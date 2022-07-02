Biden, ABD'nin F-16'ları Türkiye'ye Satması Gerektiğini Söyledi!

Başkan Joe Biden, 30 Haziran'da ABD'nin 16 savaş uçağının Türkiye'ye gecikmeli satışına devam etmesi gerektiğini, ancak Kongre'nin onay vermesi gerektiğini söyledi. "Onlara F-16 jetlerini satmalı ve bu jetleri de modernize etmeliyiz." şeklinde açıklamalarda bulunan Biden, satışı Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya girmesi onayıyla ilişkilendirmenin "bir sterlin karşılığı" olmadığını da sözlerine ekledi. Biden, satış için şu ifadeleri de kullandı : "Bunu yapmak için kongre onayına ihtiyacım var ve bunu yapabileceğimi düşünüyorum."

Bu arada üst düzey bir ABD'li yetkili, Türkiye'nin hava kuvvetlerini yeni F-16 savaş uçaklarıyla yükseltme ve mevcut eski filosunda iyileştirmeler yapma isteğine güçlü destek verdiğini ifade etti. Uluslararası güvenlik işlerinden sorumlu savunma bakan yardımcısı Celeste Wallander gazetecilere verdiği demeçte, ”ABD Savunma Bakanlığı Türkiye'nin modernleşme planlarını tam olarak destekliyor." dedi. Bunun yanı sıra Türkiye’nin çok değerli, son derece yetenekli, stratejik bir NATO müttefiki olduğu belirtilirken Türk savunma yetenekleri hakkında da güçlü Türk savunma yetenekleri ve güçlü NATO savunma yeteneklerine katkıda bulunduğu da açıklandı.

Bu arada Senatör Lindsey Graham, "Biden Yönetiminin NATO müttefikimiz Türkiye'ye yeni bir F-16 satışını destekleme kararını destekliyorum. Türkiye ile farklılıklarımız olsa da, onlar bir NATO müttefikidir ve sorunlu bir bölgedeki yeteneklerini güçlendirmek Amerika'nın ulusal güvenliğinin yararınadır.” Biden'den gelen sıcak sözler ve gecikmiş F-16 alımlarına yönelik belirgin destek, Türkiye'nin NATO üyelerini şaşırtmasından bir gün sonra, genişleme için oybirliğiyle rıza gösterilmesi gereken Finlandiya ve İsveç'in ittifaka katılma başvurularına haftalar süren muhalefeti bırakarak geldi.

Türkiye'nin Rusya'nın S-400 uçaksavar füzesi sistemini satın almasının ardından Washington'un F-35 programının güvenliğini potansiyel olarak tehdit ettiğini düşündüğü son teknoloji ürünü ABD F-35 gizli savaşçılarıyla Türkiye'yi donatma planı suya düştü. Türkiye geçen yıl Ekim ayında Washington'dan mevcut savaş uçakları için 40 Lockheed Martin yapımı F-16 savaş uçağı ve 80'e yakın modernizasyon kiti satın almasını istedi. Mart ayında Dışişleri Bakanlığı, satışa karşı çıkan bazı ABD Kongresi üyelerine, Türkiye ile “uygun” ABD savunma ticaret bağlarının ABD'nin çıkarlarına hizmet edeceğini belirten bir mektup gönderdi.