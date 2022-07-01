Biden, ABD Kürtaj Haklarını Korumak İçin Filibuster İstisnasını Onayladı

Başkan Joe Biden, kürtaj haklarını korumak için yasaların geçirilebilmesi için fiyaskodan feragat çağrılarını desteklediğini söyledi . ABD Yüksek Mahkemesi Roe v Wade'i bozduğundan beri, Demokrat Parti'den kürtaj haklarını korumak için harekete geçme talep eden çağrılar daha da yükseldi.

Perşembe günü Madrid'deki bir NATO zirvesi sırasında düzenlediği basın toplantısında Biden, ABD'nin kürtajı 50 eyalette yasal hale getiren yasayı geçirmesi gerektiğini söyledi. Filibuster, yasaların ABD Senatosu'nu geçmek için yalnızca basit bir çoğunluk gerektirmesine rağmen, 60 oya sahip olmadığı sürece tek bir yasa koyucunun bir yasa parçasını engellemesine veya geciktirmesine izin verir.

Kural, Temsilciler Meclisi ve Senato'da Demokrat çoğunluğa sahip olsa bile, partinin yasama gündeminin Cumhuriyetçi azınlık tarafından büyük ölçüde engellendiği anlamına geliyordu. Milyonlarca Amerikalı için kürtaj hakları şu anda çok sayıda eyalette yasaklarla tehdit edilirken, Biden Perşembe günü yaptığı açıklamada, kürtaj korumalarını geçmek için “tehlikeye bir istisna” olması gerektiğini söyledi .

Başkan, Twitter'da desteğini yineledi ve “ Roe v. Wade'i kanun haline getirmeliyiz. Ve bu sabah söylediğim gibi: Yola çıkanlar araya girerse, bunu halletmek için bir istisna yapmalıyız.”

Bununla birlikte, ihtilafın askıya alınması , geçmişte prosedürün kaldırılmasına veya değiştirilmesine karşı olduklarını dile getiren Demokrat milletvekillerinin desteğini gerektirecek .

Biden yönetimi ve partisinin liderliği , Yüksek Mahkeme'nin 24 Haziran kararının ardından ilerici eleştirmenlerin aciliyet eksikliği olarak gördükleri için ateş altında kaldı. Bir yönetim kaynağı Associated Press'e “Harekete geçmek ve daha fazlasını yaptığımızı göstermek için baskı artıyor” dedi.

Perşembe günü, Demokratik Temsilci Alexandria Ocasio-Cortez, Yüksek Mahkemenin ABD Çevre Koruma Ajansı'nın (EPA) sera gazı emisyonlarını düzenleme yeteneğini sınırladığı haberine, bir tevazu oymacılığının "yeterli olmadığını" söyleyerek yanıt verdi ve Demokratların "reform yapması gerektiğini" söyledi . ya da gezegenin iyiliği için her şeyi ortadan kaldırın”.

Demokratlar, mahkemenin anayasal kürtaj hakkını ortadan kaldırma kararının , Demokratların Meclis ve Senato'daki çoğunluklarını korumayı umdukları 8 Kasım ara seçimleri öncesinde seçmenler için fazla ileri bir adım olacağını umuyorlar.

Çoğunluktaki partiler için ara seçimler tarihsel olarak zor oldu ve parti liderleri , bir Reuters anketine göre Demokrat kadınlar için en önemli sorun olan kürtaj haklarının seçmenlerini harekete geçireceğini umuyor.

Demokratlar, istikrarsızlığın üstesinden gelmek ve iklim değişikliğinden silah kontrolüne ve kürtaj haklarına kadar bir dizi önemli konuda yasa çıkarmak için gereken 60 oya sahip değiller . Ancak Demokrat partinin muhafazakar üyeleri olan Demokratik Senatörler Kyrsten Sinema ve Joe Manchin, prosedürün gözden geçirilmesine veya terk edilmesine şiddetle karşı çıktılar. Senatör Manchin'in fiyaskoyla ilgili pozisyonu Perşembe günü itibariyle değişmedi.