Biden, ABD Askerlerinin Doğu Avrupa'ya Gönderilmesini Onayladı

ABD Başkanı Joe Biden, Washington'un Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini önlemek için harekete geçmesiyle Doğu Avrupa'ya ek kuvvet gönderilmesini onayladı.

Pentagon Basın Sözcüsü John Kirby Çarşamba günü yaptığı açıklamada, askerlerin "mevcut güvenlik ortamına" tepki olarak yakında Polonya, Romanya ve Almanya'ya taşınacağını söyledi.

Başbakan düzenlediği basın brifinginde, şu anda Almanya' da bulunan 1000 kuvvetin Romanya' ya yeniden konuşlandırılacağını ve ABD' den Polonya ve Almanya' ya 2 bin asker konuşlandırılacağını söyledi.

Duyuru, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Salı günü Batı'yı Moskova'yı savaşa kışkırtmaya çalışmakla suçlamasından bir gün sonra geldi.

Putin, bir aydan uzun süredir Ukrayna kriziyle ilgili yaptığı ilk yorumlarda, Rusya'nın güvenlik taleplerini de yineledi ve Kremlin'in "temel endişelerinin" Washington ve NATO tarafından görmezden gelindiğinin açık olduğunu söyledi.

İşte en son güncellemeler:

Moskova: ABD'nin Doğu Avrupa'ya konuşlandırılması 'yıkıcı adımlar'

Moskova Çarşamba günü, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edebileceği yönündeki devam eden korkular üzerine doğu Avrupa'ya binlerce AMERIKAN askeri gönderilmesini "yıkıcı" olarak kınadı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Gruşko Interfax haber ajansına verdiği demeçte, "Askeri gerginliği artıran ve siyasi kararların kapsamını azaltan yıkıcı adımlar kimse tarafından kanıtlanmadı." dedi.

İngiliz Johnson Putin'e: Ukrayna saldırısı trajik bir yanlış hesaplama olur

Johnson'ın ofisinden yapılan açıklamada, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Vladimir Putin'e ukrayna'ya yapılacak herhangi bir saldırının bir çağrı sırasında trajik bir yanlış hesaplama olacağını söylediği belirtildi.

Johnson'ın ofisinden bir sözcü, "Başbakan, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki mevcut düşmanca faaliyetinden duyduğu derin endişeyi dile getirdi." dedi.

"Bakan, hem Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne hem de meşru müdafaa hakkına saygılı bir ileri yol bulma gereğini vurguladı. Başbakan, Rusya'nın Ukrayna topraklarına daha fazla akın etmesi trajik bir yanlış hesaplama olacağını vurguladı.

Downing Street'e göre, ukrayna üzerindeki krizin "barışçıl bir çözümü" için çalışmayı da kabul ettiler.

Ukrayna: Rus işgali tehdidi yakın değil

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Ukrayna'nın Rusya'nın yakın zamanda tam ölçekli bir işgaline karşı risk altında olduğuna inanmadığını, ancak "tüm senaryolara hazırlandığını" söyledi.

Ülkenin Batılı müttefiklerini mevcut riski sunmalarında "rasyonel kalmaya" çağıran Kuleba, Sınırda Rus askerlerinin birikmesinin hükümeti için en acil endişe kaynağı olduğunu söyledi.