Biden, İklim Eylemi Çağrısında Bulundu

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali dünyanın en büyük emisyon salıcılarının fosil yakıtlara olan derin bağımlılığının altını çizmeye devam ederken , dünya liderlerini iklim değişikliğiyle mücadele çabalarını artırmaya çağırdı.

Biden'ın göreve başlamasından bu yana bu tür üçüncü forum olan ve Birleşmiş Milletler'in Kasım ayındaki COP27 iklim konferansı öncesi lider düzeyindeki en büyük iklim toplantısı olan Büyük Ekonomiler Enerji ve İklim Forumu'nun (MEF) toplantısı, ABD başkanı için garip bir zamanda geliyor. Yükselen fiyatlar karşısında hem yurt içinde hem de yurt dışında petrol üretiminin artırılması çağrısında bulundu.

Yine de Biden, Cuma günü sanal olarak toplananlara “iklim güvenliği ve enerji güvenliğinin el ele gittiğini” söyledi.

Biden, "Küresel ısınmayı 1,5 santigrat derece ile sınırlama kritik hedefinin elimizden kayıp gitmesine izin veremeyiz ve bilim bize eylem penceresinin hızla daraldığını söylüyor" dedi.

2015 yılında belirlenen hedefe atıfta bulunarak, "Bu nedenle, henüz bunu yapmayan ülkeleri Paris [uzlaşı] sıcaklık hedefine uyum sağlamak için bir 2030 emisyon hedefi belirlemeye ve COP27 için hedeflerini güçlendirmeye çağırıyorum" diye ekledi. Paris iklim anlaşması, küresel sıcaklıkları sanayi öncesi seviyelere kıyasla 1,5 santigrat derece (2,7 Fahrenheit) artışın altında tutuyor.

"Aynı zamanda, hedeflerimize doğru ilerlememizi hızlandırmak ve direncimizi güçlendirmek için yeni girişimlere ihtiyacımız var" dedi.

Biden'ın konuşmasından önce Beyaz Saray, Washington'un Cuma günkü forumda dünya liderlerinin yükselen küresel sıcaklıklarla mücadelede "hırslarını artırmalarını" ve "iklimle mücadeleyi amaçlayan yeni çaba ve girişimlere katılma" sözü vermesini beklediğini söyleyerek bir dizi yeni girişim ve önlem ortaya koydu.

Üst düzey bir Biden yönetimi, dünyanın önde gelen ekonomilerinin çoğu da dahil olmak üzere 23 ülkenin forumda video konferansla temsil edildiğini söyledi. MEF üyeleri, küresel ekonomik çıktının yaklaşık yüzde 80'ini ve küresel sera gazı emisyonlarının yüzde 80'ini oluşturuyor.

Küresel işbirliğinin mevcut diplomatik karmaşıklığının altını çizen Rusya, Cuma günkü zirveye katılmadı. Dünyanın en büyük yayıcı ülkesi olan Çin, Başkan Xi Jinping tarafından değil, yalnızca Pekin'in iklim elçisi tarafından temsil edilecek şekilde ayarlandı. Bir başka büyük yayıcı olan Hindistan da resmi katılımcı listesine dahil edilmedi.

Toplananlarla konuşan Biden, Eylül 2021'de gezegeni ısıtan bir gaz olan metan emisyonlarını 2030 yılına kadar 2020 seviyelerinin en az yüzde 30 altına düşürme taahhüdünde bulunmaya yönelik bir ABD-Avrupa Birliği girişiminin ana hatlarını çizdi . Plana 100'den fazla ülke imza attı.