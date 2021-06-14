Beylikdüzü'nde Şiddet Uygulayan Kocasını Öldüren Kadına 15 Yıl Hapis Cezası Verildi

Beylikdüzü'nde meydana gelen olayda kendisine şiddet uygulayan 25 senelik eşi 41 yaşındaki Ferhat Kırış’ı başına bir el ateş ederek öldürmesi sebebiyle yargılanan 45 yaşındaki tutuklu sanık Binnaz Kırış konu hakkında önemli açıklamalar gerçekleştirdi. Evlilik hayatı boyunca şiddete ve dayağa maruz kaldığını ifade eden Kırış, eşini asla öldürmek istemediğini ve bir anlık olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti ise 45 yaşındaki kadına iyi hal indirimi uygulayarak 15 sene hapis cezası verdi. Duruşmanın Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldüğü bilgisine ulaşıldı ve sanık ile birlikte taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Sanık Binnaz Kırış duruşma sırasında eşinin çocuklarının gözü önünde kendisine sık sık şiddet uygulayıp eziyet ettiğini anlattı. Kendisini, ailesi ve çocukları ile tehdit ettiğini ve pek çok kez aldattığını söyleyen Kırış, bu yaşananlara ses çıkardığı zaman ise dayak yediğini söyledi. Tüm bunların yaşanmamasını istediğini ifade eden sanık, pişman olduğunu ve onu asla öldürmek istemediğini belirtti.

Oy çokluğu ile mahkeme heyeti sanık Binnaz Kırış hakkında “haksız tahrik altında eşine kasten öldürme” suçundan 15 sene hapis cezasına çarptırılması üzerinde bir karar aldı. Bunun yanı sıra üye hakim kararda karşı oy kullandı ve olayda görgü tanığı olmaması sebebiyle dosya içine alınan net kesin raporların ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmesinin zorunlu olduğunu açıkladı. İşte kendisine şiddet uygulayan kocasını öldüren kadın hakkında detaylı bilgiler ve konu hakkında merak edilenler…

İddianamede ise 29 Aralık 2019 tarihinde 45 yaşındaki sanık Binnaz Kırış'ın eşi Ferhat Kırış’ı kendisine şiddet uygulayıp eziyet ettiği gerekçesiyle öldürdüğü yönünde polise ihbarda bulunduğu yazıldı. Sanığın eşi olan maktulü silah yardımı ile başından bir el ateş etmek üzere haksız tahrik altında kasten öldürdüğü değerlendirilmesinde bulunuldu.