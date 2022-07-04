Beyaz Yakalı Aile Uygun Fiyatlı Yaşam için Şehri Terk Etti

Daha önce yaşanan salgın ve şimdi artan yaşam maliyeti, şehir hayatının koşuşturmacasını bırakıp uzak diyarlarda ikamet etmeye zorlarken, Sönmezoğlu ailesi uygun fiyatlı ve huzurlu bir yaşam için köye en son taşınan aile oldu. Sanat yönetmenliği yapan Deniz Sönmezoğlu ile mağaza yöneticisi Filiz Sönmezoğlu konu hakkında merak edilenleri anlattı.

Filiz Sönmezoğlu Mağaza Yönetti, Eşi Deniz Sönmezoğlu ise Sanat Yönetmeni Oldu!

37 Yaşındaki Filiz Sönmezoğlu, yirmi yıldır alışveriş merkezlerinde birçok mağazayı yönetirken, 38 yaşındaki kocası Deniz Sönmezoğlu da sanat yönetmenliği yaptı.Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin en kalabalık metropol şehri olan İstanbul'dan ayrılan çift, komşu il olan Sakarya'ya ancak Altındere köyündeki küçük bir eve taşındı.

Deniz Sönmezoğlu Taşınma Bedeli ve Yaşadıkları Hakkında Önemli Açıklamalarda Bulundu

1 Temmuz tarihli gazeteye konuşan Deniz Sönmezoğlu, "Taşınma bedeli sadece 15.000 Türk Lirası [897 $] idi." dedi.Bir köyde yaşamanın maliyeti sorulduğunda, "8.000-9.000 lira [478 $ veya 538 $] geliriniz varsa, kolayca yaşayabilirsiniz.”Aile 160 metrekarelik bir köy evi için aylık 1.700 lira [102$] kira ödüyor. "Bir apartman dairesinde yaşarken, İstanbul'da 130 metrekarelik bir ev için kira olarak 3.000 lira artı 350 lira aidat ödüyorduk" dedi.

Köyde Yeni Hayata Başlamak İsteyenler İçin Tavsiyeler Verildi!

Tarım artık Sönmezoğlu ailesinin yeni mesleğidir. Filiz Sönmezoğlu'nun bir köyde yeni bir hayata başlamayı düşünenlere bir tavsiyesi var. ”Ya yeterli tasarrufunuz olmalı ya da köyde yapacak bir işiniz olmalı ve uzaktan çalışma fırsatına sahip olmalısınız" dedi. İstanbul'dan göç edenlerle ilgili en son veriler 2018 yılına ait olup, 210.000'den fazla kişi şehirden ayrılmaktadır. 2021 yılı, son yirmi yılda İstanbul nüfusunun azaldığı tek yıl oldu. 56.000 kişinin ayrılmasıyla şehrin nüfusu yılda 15,4 milyona ulaştı.