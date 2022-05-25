Beştepe'de 3600 Ek Gösterge Zirvesi Toplandı! 4 Meslek Grubunun Maaş ve İkramiyelerinde %25'e Yakın Artış Gündemde! Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren iki önemli toplantı dün beştepede gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlık ettiği bu toplantılarda 3600 ek gösterge ile kripto para düzenlemeleri masaya yatırılan konular arasında yer aldı.

Zirvede ek gösterge çalışmalarında en son hazırlıkların ele alındığı ve öğretmen, polis olmak üzere emekli maaşlarında %25'e yakın bir artış öngörüldüğü dile getirildi.

Beştepe'deki Zirveye Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati De Katıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge çalışmasının mayıs sonuna kadar yetişeceğini dile getirmişti. Beştepe'de gerçekleştirilen toplantıya Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'ın yanı sıra aynı zamanda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin de katılım sağladıkları öğrenildi.

3600 Ek Göstergede 4 Meslek Grubu İçin %25'e Yakın Artış Öngörüldü

Gerçekleştirilen toplantıda ek gösterge çalışmalarında son hazırlıklar ele alındı. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir sunum gerçekleştirmesi ile MEMUR-SEN’i 10 Mayıs tarihinde olması planlanan ve o şekilde açıklanan nihai toplantı açısından çağırması bekleniyor.

4 meslek grubu açısından (öğretmen, din görevlisi, hemşire ile polis) emekli ikramiyeleri ile emekli maaşlarında %25'e yakın bir artış yaşanması söz konusu olacak.