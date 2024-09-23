Süper Lig’in 6. haftasında Beşiktaş, evinde konuk ettiği Eyüpspor’u 2-1 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı. Bu sonuçla Eyüpspor, ligdeki ilk mağlubiyetini tatmış oldu. Süper Lig'deki ilk sezonunda 5 maçtan 2 galibiyet ve 3 beraberlik çıkaran Eflatun Sarılılar, Dolmabahçe'de uzatma dakikalarında yıkıldı.

Mücadelenin en dikkat çeken noktası, atılan 3 golün 2'sinin penaltıdan gelmesiydi. Eyüpspor, 64. dakikada Mame Thiam'ın penaltısıyla skoru 1-1’e getirdi. Ancak, uzatma dakikalarında Beşiktaş’ın kazandığı penaltıyı Ciro Immobile gole çevirerek siyah-beyazlılara galibiyeti getirdi.

VAR incelemelerinin ön plana çıktığı maçta, Eyüpspor’un kazandığı penaltıda hakem Zorbay Küçük, Mame Thiam’a gösterdiği sarı kartı inceleme sonrası iptal ederek penaltı kararını verdi.