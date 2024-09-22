Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında Eyüpspor'u nefes kesen bir maçla 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, galibiyeti 90+3'te Ciro Immobile'nin son dakika golüyle elde ederken, kaleci Mert Günok kurtarışlarıyla öne çıktı. Maç kadrosunda yer almayan Ernest Muci ise dikkat çekti.

Beşiktaş tribünlerinde duygu dolu anlar yaşandı. Beşiktaşlı taraftarlar, Diyarbakır’da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ı unutmayarak "Çocuklar 'Narin'dir. İncitmeyin" yazılı pankart açtı. Bu anlamlı mesaj, tribünlerde büyük yankı uyandırdı.

Maç boyunca Beşiktaş taraftarları stadyumu neredeyse tamamen doldururken, Eyüpspor taraftarları da kendilerine ayrılan bölümde takımlarına destek verdi. Mücadele boyunca her iki takım da etkili ataklar geliştirdi, ancak Beşiktaş son dakikalarda bulduğu golle üç puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Bu galibiyetle Beşiktaş, Süper Lig'deki yükselişini sürdürdü.