Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray coin Ne Zaman Çıkıyor? Coinlerin çıkma tarihi duyuruldu

Kripto para piyasasının önemi artınca bazı spor takımları da kripto para firmaları ile iş yapmaya başladı. En son Fenerbahçe takımının FenerCoin çıkaracağı konuşuluyordu. Fenerbahçe gibi, Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları da kendi takımlarının coinleri çıkacak mı merak ediyor. İşte haber ile ilgili bilgiler...

Son yıllarda adından sıkça bahsedilen ve her yerde neredeyse sohbet konusu olan kripto para piyasası, son dönemlerde yaygın olarak araştırılan konular arasında yer almaktadır. Ülkemizdeki bazı spor takımları da kripto para firmaları ile anlaşarak kendi adında coin piyasaya sürecektir. Dünyaca ünlü takımlar ile birlikte, Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir, Göztepe takımlarının da kripto para zincirine girdiğini söyleyebiliriz. Son zamanlarda internet üzerinden yayınlanan haberlerde, kripto para için İstanbul'un 3 büyük takımı Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray coin ne zaman çıkacak merak konusu olmaktadır.

Fenercoin Ne Zaman Çıkıyor?

En çok merak edilen kripto para Fenercoin olmaktadır. Fenerbahçe bu parayı çıkartabilmesi için firma bulması gerekiyor. Görüşmelerinde sonlara yaklaşıldığı ve bir yada iki kişi arasında karar verecekleri açıklandı. Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş ve Göztepe Socios firması ile anlaşarak kripto para piyasasına girecek. Fenerbahçe için şu an belirlenen bir şey yok.

Galatasaray coin çıkacak mı?

Kripto para piyasasına girecek olan Galatasaray, Socios firması ile anlaştığını duyurdu. Yakın zamanda listelenmeye başlayacak olan bu coin için net bir tarih yok.