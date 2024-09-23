Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun ilk maçında Hollanda'nın güçlü ekibi Ajax'a konuk olacak. Siyah-beyazlılar, zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak Avrupa macerasına 3 puanla başlamak istiyor. Bu sezon uygulanan yeni formata göre, grup aşamasını ilk 8’de tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna katılma hakkı kazanacak. Beşiktaş, bu kritik avantajı elde etmek için gruptaki her maçın öneminin farkında.

Ajax-Beşiktaş Maçı Ne Zaman?

Ajax ile Beşiktaş arasındaki mücadele, 26 Eylül Perşembe günü saat 22:00’de başlayacak. Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi Rakipleri

Beşiktaş, grup aşamasında Almanya’dan Eintracht Frankfurt, İsrail’den Maccabi Tel Aviv, Fransa’dan Olimpik Lyon, İsveç’ten Malmö, Norveç’ten Bodo/Glimt, İspanya’dan Athletic Bilbao ve Hollanda’dan Twente ile karşılaşacak. Zorlu rakipler arasında deplasmandan çıkarılacak her puan, siyah-beyazlıların tur şansını artıracak.