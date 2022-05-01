Berrak Tüzünataç 3 Yıl Ardından Başrolde Oynayacak

Uzun zamandır dizilerde yer almayan ve sevenlerinden uzakta kalan başarılı oyuncu Berrak Tüzünataç, yeni proje haberi ile hayranlarını mutlu etti. Ünlü ismin yeni bir dizi ile tekrardan ekranlarda yer alacağı ulaşıldı ve konu hakkında çeşitli araştırmalar gerçekleşti. Kanal D'nin iddialı yapımında rol alacak olan ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç bu haber ile magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı.

Son olarak ekranlara Kurşun isimli dizi ile gelen ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, bir süredir hayranlarından uzakta kalmıştı. Kurşun dizisi Fox TV ekranlarında 2019 senesinde yer almış fakat yalnızca 6 bölüm boyunca yayın hayatına devam edebilmişti. Oyuncu 2005 senesinde ilk olarak Organize İşler filmi ile setlere adım atmış ve daha sonra çok sayıda sinema ve film projesinde yer alarak geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.

Ezen, Elveda Rumeli, Muhteşem Yüzyıl, Son, Filinta, Galip Derviş, Fi ve Dip gibi dizilerde rol alan başarılı oyuncu Berrak Tüzünataç bu defa yeni bir proje hazırlığı yapıyor. Ünlü oyuncunun Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Hayallerim, Babam ve Sen dizisi ile ekranlarda yer alacağı bilgisine ulaşıldı.

Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç 2020 senesinde çekilen Biz Böyleyiz isimli film projesi ardından Netflix için çekilen Gidenler isimli film projesinde rol almış ve sergilediği oyunculuk performansı ile dikkatleri üzerine çekmişti. Ünlü oyuncunun yeni projesi hakkında detaylar ise gazeteci Birsen Altuntaş tarafından paylaşıldı ve konu oldukça dikkat çekti. Sosyal medya hesabı üzerinden güzel oyuncunun Kanal D'nin yeni dizisinde rol alacağı öğrenildi.

Başarılı oyuncu yeni dizisinde Ozan Dolunay ile başrolü paylaşacak ve proje Focus Film imzalı olarak izleyici karşısına çıkacak. Ozan Dolunay dizide bir sosyal medya fenomenini canlandırırken Berrak Tüzünataç ise onun menajeri olarak seyirci karşısına çıkacak.