Berlin’de Çıkan İsyan Düzinelerce Polisi Yaraladı

Bir mahkeme yetkililere yangın incelemesi yapma izni verdi, ancak polis Çarşamba sabahı bölgeyi güvenlik altına almaya çalıştığında taşlarla vuruldu. 94 Rigaer Straße sakinleri, hareketin şehrin kalan son işgal yerlerinden birinden tahliye edilmelerine yol açabileceğinden korkuyor

Şiddetli protestoların ardından binayı temizlemek için önceki girişimler başarısız oldu.

2016 yılında bölgede çıkan isyanda 123 polis memuru yaralanmıştı.

Gecekonduların bulunduğu Friedrichshain bölgesi, son yıllarda hızlı bir soylulaştırmaya uğradı.

Şehrin polis teşkilatı Twitter'da Perşembe günkü teftişten önce gelen memurların "yaklaşık 300 kişi tarafından caddeden ve çatıdan taşlarla saldırıya uğradığını" yazdı.

Polis ekipleri alevleri söndürmek için tazyikli su getirerek, "Sokağa malzeme getirilip ateşe verildi" diye eklediler. Polis daha sonra çatıya yerleştirilen taşları kaldırmak için binaya tırmandı.

1989'da Berlin Duvarı'nın yıkılmasından sonra, birçok öğrenci, genç ve radikal anarşist grup şehrin doğu kesimlerindeki terk edilmiş binaları işgal etmek için harekete geçti.

Ancak sonraki yirmi yılda mahalleler moda oldu ve ev fiyatları yükseldikçe birçok mal sahibi mülklerini geri aldı.

Geçen yıl Ekim ayında, Berlin'deki polis, 1999'dan beri "anarşist-queer-feminist" bir topluluğa ev sahipliği yapan Liebig 34'teki bir gecekondudan yaklaşık 50 kişiyi tahliye etti.

Geçtiğimiz sene de benzer olaylar yine aynı bölgede yaşanmıştı. 1500'den fazla memur, Alman başkentinin radikal sol alternatif topluluğunun artık ender bir sembolü olan Liebig 34'te yaklaşık 50 sakini tahliye etmişti. Eski Doğu Berlin'in soylu bir bölgesinde yer alan grafiti kaplı bina, 1999'dan beri "anarşist-queer-feminist" bir topluluğa ev sahipliği yapıyordu. Ev sahibi iki yıl önce kontratını yenilememeye karar vermis ve ayrılmayı reddettiklerinde bina sakinlerine dava açmıştı. Polis tahliye emrini erkenden uygulamaya başlamıştı. Görevliler dört katlı binadan sakinleri tek tek çıkarırken birkaç yüz kişi ise olaya karşı protesto düzenlemişti. Tahliyeler genellikle polisle çatışmalara yol açtı. Ancak Liebig 34'teki operasyon büyük ölçüde barışçıl geçmişti.

Gecekonduların avukatı ise AFP haber ajansına şunları söylemişti: "Kiralarını ödeyemeyen insanları bir pandeminin ortasında sokağa atmak insan haklarına aykırıdır."