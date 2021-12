Berk Atan’dan Gönül Dağı Açıklaması

Cumartesi akşamlarında TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve oldukça başarılı sonuçlar elde eden Gönül Dağı isimli televizyon dizisi projesinin oyuncuları rol aldıkları dizi ile ilgili oldukça mutlu. Bu dönemde Eskişehir'in soğuk ikliminde çalışmak her ne kadar çok zor olsa da ekip, zorlu koşullara rağmen başarılı bir şekilde karakterlere hayat vermeye devam ediyor. Setten fırsat olarak İstanbul'a sevgilisi Selin Yağcıoğlu’nun yanına gelen dizinin başrolü Berk Atan, siyah bir takım elbise giyerek GQ Men of The Year 2021 Ödül Töreni’ne katılım gösterdi.

Selin Yağcıoğlu ile birlikte mutluluklarını gözler önüne seren Berk Atan, çok önemli açıklamalar gerçekleştirdi. Başarılı oyuncu Berk Atan, rol aldığı Gönül Dağı dizisi ile ilgili de ifadeler kullandı ve çok güzel bir iş çıkardıklarını belirtti. 12-13 reytingler aldıklarını da açıklayan genç oyuncu, gün birliği ile birlikte hafta birinciliğini de aldıklarını gururlanarak dile getirdi.

Projeye sadık olan seyirci kitlesi sayesinde dizi bu sezonun en başarılı yapımı olarak öne çıktı ve izleyici kitlesinin gönlüne girdi. Genç oyuncu Berk Atan ise seyirci kitlesinin İç Anadolu'yu özlemiş insanlar olduğunu ve projede herkesin kendinden bir şey bulduğunu belirtti. Anadolu'nun herkesin hikayesi olduğunu açıklayan Berk Atan, bu sebeple herkesin hikayesini samimi bir şekilde aktarmaya çalıştıklarını aktardı. Bu konuda başarı sağlamalarının da bu işi yapabildiklerini ortaya koyduğunu düşündüğün açıklayan ünlü oyuncu, ödül töreninde dizisi hakkında konuştu.

Yeni yıl hakkında da merak edilenleri yanıtlayan Atan, 2022 senesine küçük bir tatil ile başlayacağını ifade etti ve bu senenin kendisi adına hem iş hem de aşk anlamında iyi geçtiğini belirtti. Ünlü oyuncu kendisinin kazanan taraf olduğunu açıklarken 2021'in kendisi için güzel geçtiğini ve yeni yılda da bunun aynı şekilde devam etmesini istediğini aktardı.