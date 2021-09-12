Berk Atan’dan Gönül Dağı Açıklaması!

Bir süredir Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekimlerinin sürdüren Gönül Dağı isimli televizyon dizisi projesinin 2. sezona başladı bilgisine ulaşılmıştı. Yeni bölümleri ile tüm kategorilerde birincilik elde eden dizinin yaz tatilinde çok özlendiği de sonuçlar üzerinde açık bir şekilde görülmüştü.

Gülsim Ali İlhan ile Berk Atan ismindeki başarılı oyuncuların başrolünde yer aldığı dizi, güzel sonuçlar elde etti ve detaylar merak konusu oldu.

Dizide başarılı bir şekilde Taner karakterine hayat veren Berk Atan ise dizinin yeni sezonu hakkında önemli açıklamalar gerçekleştirdi. Ünlü oyuncu TRT Haber’e konuştu ve dizi projesinde küçük dünyalarında büyük hayaller kuran insanları canlandırdıklarını söyledi.

Berk Atan, bu tür gençlerin toplumda çok fazla olduklarına vurguda bulunurken bir anlamda söz konusu gençleri motive ettiklerini düşündüğünü de söyledi.

Küçük dünyalarda büyük hayaller kuran ve bu hayallerin peşinden gitmeye çalışan insanlara hayat verdiklerini söyleyen ünlü oyuncu Berk Atan, merak edilenleri yanıtladı. Şartlar doğrultusunda hayallerini gerçekleştirmeye çalıştıklarını ifade eden başarılı oyuncu, Türkiye'de hayat şartlarından kaynaklı bu tarzda çok gencin bulunduğunu söyledi.

Aslında bir iş içinde olduklarını anlatan yetenekli isim, bu işi gerçekleştirdikleri sırada bu tarz gençlere örnek oluyorlarsa çok mutlu hissedeceğini belirtti.

Projenin 1. sezonunda Ramazan, Veysel ve Taner karakterleri hayallerini peşine takarak çeşitli icatlar gerçekleştirmişti. Üç gencin bu çabası milyonlarca genci de etkilemiş ve dizi reyting rekorları kırmıştı. Yetenekli oyuncu Berk Atan ise bu durumun farkında olduklarını söylerken ikinci sezonda icatlar yapmaya devam edeceklerini de anlattı.

Yeni sezonda çok önemli bir mesaj da vereceklerini söyleyen Berk Atan, dünyanın yaşadığı susuzluk tehlikesi hakkında konuştu. Hayat verdiği Taner karakterinin hayallerine çok önem verdiğini açıklayan Atan, canlandırdığı karakterin bu huyunu kıskandığını söyledi. Bu özelliğin kendisine de motivasyon olduğumuz ifade eden oyuncu, projenin yeni sezonunda susuzluk sorununa değineceklerini belirtti.