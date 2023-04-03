Berk Atan Çapkın Olmadığını Anlattı!

Genç oyuncu Berk Atan uzun bir süredir Gönül Dağı dizisinde Hayat verdiği Taner karakteri ile gönüllere taht kurmuştu. 3. sezonuyla yayın hayatına devam eden dizi projesinde başrol oyuncusu olarak performans sergilemeye devam eden ünlü oyuncu Hayat verdiği karakter ile bütünleşerek göz doldurdu. Berk Atan dizinin ilk iki sezonunda Dilek karakterine hayat veren oyuncu arkadaşı ile arasındaki uyum sebebiyle seyirci grubunun beğenisini toplamıştı.

Yayın hayatına başladığı günden bu yana seyirci grubuna büyük keyif veren Gönül Dağı dizisinin hikayesi diğer dizilerden farklı olarak normal hayatları konu ediniyor. Bu durum Gönül Dağı dizisinin rakiplerinin önüne çıkmasını sağlıyor ve pek çok seyirci grubun bu diziyi heyecanlı bir şekilde takip ediyor. Hikayede icatlar yaparak kendi kaderlerini değiştirmeye çalışan 3 akraba önemli bir sinerji ortaya koyuyor. Projede Anadolu insanının hayatına dair kesitler sunuluyor ve bu durum dizide öne çıkan çok önemli bir nokta oluyor. Berk Atan ise dizideki başarısı ile hayat verdiği karakterin hislerini yansıtma konusunda 3 yıldır gündemde yer alıyor. Elbette oyuncunun bu başarısının altında rol aldığı dizinin 3 senedir en çok izlenen yapımlardan birisi olduğu gerçeği de yatmakta.

Son olarak kendi hayatına dair bilinmeyenleri anlatan ünlü oyuncu Berk Atan 2 senedir devam eden bir ilişkisi olduğunu ifade etti ve kendisini çapkın biri olarak görmediğini açıkladı. Çapkın birisi gibi göründüğü halde böyle olmadığını söyleyen oyuncu eğer öyle olsaydı iki senedir devam eden bir ilişkisinin olmayacağını açıkladı.

Ünlü isim aşkın zaman içerisinde azalan bir duygu olmadığını ifade etti ve aslında aşkın sürekliliği olan bir şey olduğunu ve önemli olanın saygının bitmemesi olduğunu açıkladı. Hayata karşı duruşunu da açıklayan Atan, yılanlıkların ya da şeytanlıklarının olmadığını ve dürüst olduğunu ifade etti.