Bergüzar Korel'in Hesap Soruşturmasında Karar Çıktı! İşte Sahte Hesap Olayı

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 3. bebeğini kucağına almak için gün sayıyordu. Sosyal medya hesabı Twitter'da kendi adına açılmış olan bir hesap ile gerçekleşen paylaşım sebebi ile yürütülen “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” soruşturmasının tamamlandığı bilgisine ulaşıldı. Magazin gündeminin üst sıralarında yer alan olay ile ilgili olarak savcılık söz konusu olan hesabın ünlü oyuncu Bergüzar Korel’e ait olduğuna dair yeterli tespitin bulunmadığı gerekçesi ile soruşturmaya takipsizlik kararı verdi.

Ünlü isim Korel hakkında sosyal medya hesabı üzerinden 29 Kasım 2021 gününde gerçekleşen bir paylaşım sebebi ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’na ihbarda bulunulmuştu ve konu ile ilgili yeni gelişmeler merak ediliyordu. Twitter üzerinden 29 Kasım 2021 tarihinde yapılan paylaşım hakkında gerçekleşen ihbar üzerine emniyetin araştırmaları sonucunda söz konusu hesabın bulunamadığı fakat hesabın Bergüzar Korel’e ait olabileceği değerlendirilmişti.

Konu ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada ünlü oyuncunun İstanbul'da ikamet etmesi sebebi ile yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi bilgisine ulaşıldı. Ünlü oyuncu hakkında “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” soruşturmasında şüpheli sıfatı ile ifadeye çağrıldığı bilgisine ulaşılmıştı.

Bergüzar Korel, adını ve fotoğrafını kullanarak Twitter'da hesap açıp paylaşım yapan kişi veya kişiler hakkında şikayetçi oldu ve avukatı aracılığı ile savcılığa savunma dilekçesi sundu. Sunulan dilekçede tanınırlığı sebebi ile fotoğraflarının ve isminin bilgisi ve rızası dışında çeşitli dijital platformlarda kullanıldığını, Instagram hesabı dışında farklı herhangi bir sosyal medya hesabı olmadığı belirtilmişti.

Çıkan takipsizlik kararında toplum tarafından bilinen şöhret sahibi olan kişilerin fotoğrafları ve kişisel bilgileri ile çok sayıda sosyal medya hesapları açıldığının yaygın ve bilinen bir gerçek olduğu, soyut tespitler dışında Bergüzar Korel'in atılı suçu işlediğine dair kamu davası açmaya yeterli kanıt ve emare bulunmadığı bilgisi kaydedildi.