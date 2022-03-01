Bergen Filminin Vizyon Tarihi Açıklandı

Dağıtımını CJ ENM Türkiye'nin üstlendiği, yapımcılığını Orchestra Content'in yaptığı Bergen filmi sezonun en merakla beklenen projeleri arasında yer alıyor. Yönetmenliğini Mehmet Binay ile Caner Alper üstlendiği projenin senaryosu ise Sema Kaygusuz ve Yıldız Bayazıt tarafından kaleme alınmıştı. Oyuncu kadrosunda bulunan ünlü isimler ve onların sergilemiş olduğu güçlü performansları ile konuşulacak olan Bergen filmi Belgin Sarılmışer’in hayatını konu edinerek izleyici kitlesi ile buluşacak. Konservatuvardan başlayan şarkı söyleme tutkusu ile adını altın harfler ile efsaneler arasına yazdıran ve müzik tarihine geçen Bergen'in hayatı sinemalarda seyircisi ile buluşmak için gün sayıyor.

Bergen isimli filmin 4 Mart 2022 tarihinde seyirci kitlesi ile buluşacağı öğrenirken filmin başrollerinde Farah Zeynep Abdullah, Tilbe Saran ve Erdal Beşikçioğlu'nun bulunacağı bilgisi bir süre önce açıklanmıştı. Filmin oyuncu kadrosunda ise Ali Seçkiner Alıcı, Nergis Öztürk, Ahmet Kayakesen, Şebnem Dönmez, Arif Pişkin, Suzan Kardeş ve Nurcan Eren gibi birbirinden başarılı oyuncular da yer alıyor. Filmin 4 Mart 2022 tarihinde vizyona girecek olmasının duyurusu yapıldı ve açıklanan bu karar Coşku ile karşılandı.

Efsanevi şarkıcıya benzerliği, Bergen şarkılarını seslendirmede elde ettiği başarısı ve duygu yüklü performansı ile dikkatleri üzerinde toplayan ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın performansı oldukça dikkat çekici olarak değerlendirilmişti. Usta oyuncu Tilbe Saran ise söz konusu filmde Bergen'in annesi rolüne hayat verecek ve sergileyeceği performansı ile izleyici kitlesinin gönlüne taht kuracak.

4 Mart 2022 tarihinde tüm sinemalarda vizyona girecek olan Bergen isimli filmde şarkıcının erkek hakimiyetinde olan bir dünyada ayakta durmaya çalışırken yaşadıkları konu edinecek. Birbirlerinden başka güvenecekleri kimse bulunmayan anne ile kızın vermiş olduğu yaşam mücadelesi izleyici kitlesini oldukça etkileyecek. Seyirciyi derinden etkileyecek olan filmin 4 Mart tarihinde vizyona girecek olması ile ilgili açıklama magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı.