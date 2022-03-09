Bergen Filmi ile İlgili Yeni Bir Kriz Çıktı

Genç ve yetenekli oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünde yer aldığı Bergen filmi geçtiğimiz hafta gösterime girmiş ve gişe rekoru kırmıştı. İzleyici hafta sonu sinema salonlarına akın etti ve gösterime giren film çok sayıda yorum aldı. Bunun yanı sıra söz konusu proje ile ilgili edinilen bilgilere göre filmin vizyonda olduğu 2. günde gelen yoğun talep üzerine Bergen'in gösterimde olduğu salon sayısının arttırıldığı ve Türkiye çapında 1100 salonda seyirci ile buluştuğu bilgisine ulaşıldı. Film için ek seanslar açıldığı öğrenilirken haftasonunda gece yarısında eklenen seansların bile çok dolu geçtiği şeklinde yorumlar yapıldı.

Söz konusu film Bergen, seyirci sayısı ile beraber tüm zamanların en yüksek drama filmi açılış puanına sahip oldu ve tüm zamanların en iyi biyografi filmi olarak adından söz ettirdi. Diğer taraftan film hakkında yeni bir iddia ortaya atan Hürriyet Gazetesi yazarı Mehmet Üstündağ dikkatleri üzerine çekti.

Bergen isimli filmin galasında ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın stilinin konuşulduğu sırada farklı bir olayın da yaşandığı ile ilgili bir iddia Mehmet Üstündağ'ın yazısında ortaya atıldı. Ödüllü yönetmenler Caner Alper ve Mehmet Binay ile senaristler Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz’un isimlerinin afişte yer almamasının krize sebep olduğu ve ihtarnamelerin havada uçuştuğu şeklinde bilgiler yazıldı.

Mehmet Üstündağ film ile ilgili önemli bilgileri paylaşırken söz konusu proje hakkında tartışmaların ardı arkasına kesilmediğini de ifade etti. Ekipte bugüne kadar çeşitli gerilimlerin konuşulduğu açıklandı ve filmin yönetmenleri ile senaristlerin bu defa karşı karşıya geldiği şeklinde açıklamalar yapıldı. Söz konusu tartışmanın sebebinin ise söz konusu filmin afişinde hiçbirinin isminin yer almaması olarak gösterildi. Filmin iki yönetmeninin ise son dakikada galaya katılma kararı alması magazin gündeminde dikkat çeken bir diğer nokta olarak görüldü.