Beren Saat’ten Eşi Kenan Doğulu’ya Aşk Dolu Doğum Günü Kutlaması

Ekranların sevilen yüzü ünlü oyuncu Beren Saat, eşi Kenan Doğulu'nun doğum günü sosyal medya hesabından yazmış olduğu duygusal bir paylaşım ile kutladı. üÜnlü oyuncu Beren Saat Kenan Doğulu hakkında “Yıldızların Altında çıplak uyuyalım mı? Bu uçuşta kimse bizi tanımıyor, yaramazlık yapalım mı? Davetiye fotoğrafımızı su altında çekelim mi? Plajda yalın ayak evlenelim mi? Ben seni bana “Hayır” demeyişlerin için çok sevdim. İyi ki doğdun” şeklinde ifadeler kullandı ve yazmış olduğu duygusal mesajı Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı.

2014 senesinde nikah Masasına oturan ve ardından çok defa boşanacakları yönünde haberler çıkan Beren Saat ile Kenan Doğulu çifti kötü günleri geride bıraktı ve evliliklerini mutlu bir şekilde sürdürmeye devam etti. Bir süre önce beraberliklerine yeniden şans veren ve bu günlerde hem tatil hem de hem için Bodrum'da bulunan çiftten ünlü şarkıcı Kenan Doğulu 47. yeni yaşına kutladı.

Ünlü oyuncu Beren Saat, Instagram hesabından yapmış olduğu paylaşım ile ünlü şarkıcı Kenan Doğulu'nun doğum gününü kutladı ve sosyal medya hesabından eşi Doğulu ile ilgili duygusal bir mesaj yayınladı. Ünlü oyuncu Beren Saat'in eşi Kenan Doğulu'nun 47. yaşına basması hakkında duygusal bir mesaj yayınlaması ile ilgili olarak takipçilerinden beğeni dolu yorumlar geldi. Ünlü oyuncuyu beğeni yağmuruna tutan takipçileri çiftin paylaşımları ile oldukça mutlu oldu. 47. yaşına basan ünlü şarkıcı Kenan Doğulu ise ünlü oyuncu Beren Saat'in yapmış olduğu bu paylaşımın altına “Aşkım… Seni çok seviyorum” şeklinde bir cevap yazdı.

Geçtiğimiz sene Kenan Doğulu ile olan evliliğinde çarpıcı açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu Beren Saat, eşinin doğum gününde bir mesaj paylaşmış ve “Beceremediğimiz evlilik olsun” demişti. Bu sözleriyle kafaları karıştıran ünlü oyuncu daha sonra yapmış olduğu bu açıklamalara bir netlik kazandırdı. Aşkın evlilikten daha önemli olduğunu düşündüğünü belirten oyuncu, kendileri hakkında ayrılık haberlerini çok sayıda yapıldığını belirtti. Pandemi dönemini beraber geçirdikten sonra beraber müzik yapmaya başladıklarını ifade eden Saat, ilişkilerinin daha başka türlü bir yere geldiğini de söyledi.