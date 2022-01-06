Berat Albayrak Duyurdu: Yer Yerinden Oynayacak! 2022 Ocak ve Şubat Ayı İçin Beklenen Dolar Haberi!

Ülkemizde dolar son zamanlarda inişli ve çıkışlı bir grafik çiziyor. En son 18 TL'ye kadar çıkan dolar şu an için 13 TL civarında. 17-18 TL iken dolar alanlar ise doların ne zaman çıkacağını merak ediyor. Sürekli olarak güncel dolar haberleri ile karşımıza çıkan ve hükümete yakınlıkları ile ilgili bilinen kişiler güncel dolar tahminleri yapıyor. Bu isimlerden birisi de olan Berat Albayrak yaptığı bir açıklamada büyük fırtına gelecek dedi.

Altın ve dolar 20 Aralık sonrasında bir anda düşüş yaşayarak yatırım yapan kişileri şoke etti. Bu şekilde hızlı düşüş ayrıca ülkemizde yatırım yapan kişileri de hiç memnun etmedi. Yatırımcı olan kişiler 17 TL iken dolar aldıklarında düşüş sonrası doların tekrar çıkmasını bekliyor.

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Dolar ve altın tahminlerinde ayrıca AK Parti içinde de sürekli olarak açıklamalar yapılıyor. Doları sabitlediğini söyleyen Merkez Bankası başkanı, artık dolar bu seviyelerde olacağını açıklamıştı. Ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, katıldığı televizyon programında Türkiye’deki dalgalı döviz kuruna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TV 100 televizyonuna konuşan Vedat Demiröz, dolardaki artışların geçici olduğunu ama bu sabit oranlarda kalacağını açıkladı. Vedat Demiröz'ün yaptığı açıklama şu şekilde...

“Yıl sonu nedeniyle bankaların bilançolarını düzeltmek için alımları oluyor. O yüzden biraz yükseliyor. Ama dolar biraz düşecek. 2-3 ay sonra TL yatışacak Dengelenme sağlanacak Türkiye’de 20 Aralık itibari ile Güven ve istikrar yeniden sağlandı Döviz kurları istikrara kavuşacak Tabii ki 9-10’lara gerilemeyecek. Çok pahalı bir TL ile ihracat yapmak doğru değil.Para çoksa iyi bir durum değil.Şimdiye kadar ithalat merkeziydik,şimdi ihracat merkezi olduk’

Dolar sabah itibariyle 13.78 olarak işlem görüyor. Altın gramı ise sabah itibariyle 794 TL olarak güne başladı.