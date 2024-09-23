Akaryakıt sektörü kaynaklarından alınan bilgilere göre, salı gününden itibaren benzinin litre fiyatına 1 lira 40 kuruşluk zam yapılacak. Bu artışla birlikte, İstanbul’da benzinin litre fiyatı 42,95 TL’ye, Ankara’da 43,28 TL’ye, İzmir’de ise 43,74 TL’ye çıkacak.

Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Motorinin litre fiyatı İstanbul’da 41,74 TL, Ankara’da 42,17 TL ve İzmir’de 42,70 TL seviyesinde sabit kalacak.

Fiyatların iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösterebileceği, ancak genel olarak belirtilen seviyelere yakın olacağı ifade ediliyor. Son dönemde sık sık gündeme gelen akaryakıt fiyatlarındaki değişimler, tüketiciler tarafından yakından takip ediliyor. Bu son zamla birlikte, özellikle benzin kullanan araç sahipleri artan maliyetlerle karşı karşıya kalacak.

Akaryakıt fiyatlarına dair güncellemeler ve olası yeni artışlar, önümüzdeki günlerde yeniden değerlendirilecek. Bu durum, ekonomik koşullar ve küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmalarla yakından ilişkili.