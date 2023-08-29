Brent petrol fiyatlarında yaşanan artış dolar kurundaki yükseliş ile birlikte akaryakıt fiyatlarını da olumsuz yönde etkiliyor. İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlerde benzin veya mazot almak isteyenler yeni dönemde litresi 40 TL'ye kadar ulaşmış akaryakıt rakamları ile karşılaşıyor.

Temmuz ayında başlayan zam dalgasından büyük yara alarak etkilenen akaryakıt fiyatları yeni günde ne kadar oldu? Benzin veya mazota indirim gelir mi? sorusu merak ediliyor. Akaryakıt fiyatlarına yönelik; son olarak motorine 1 liralık zam uygulandı. Mazotun güncel fiyatı bu zamla beraber 37 TL'nin üzerine ulaştı.

MOTORİN ÖNCE İNDİRİM ALDI SONRA ZAMLANDI!

Akaryakıt fiyatları üst üste gelen indirimlerin ardından zamla karşılandı. Motorine 4 TL indirim uygulandıktan yaklaşık 4 gün sonra yeniden zam yapıldı. Benzin için herhangi bir indirim veya zam var mı? sorusu gündemde konuşulurken benzin fiyatları 37 TL'yi aştı.

Geçtiğimiz hafta Cuma gecesi motorine 1 lira 52 kuruşluk indirim uygulandı. Yapılan motorin indirimi 22 Ağustos tarihinde 1 TL'lik zam ile yeniden yükseldi.

29 AĞUSTOS SALI GÜNÜ İSTANBUL, ANKARA, İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

-İstanbul benzinin litre fiyatı 37,69 TL

-İstanbul motorinin litre fiyatı 37,83 TL

-İstanbul LPG'nin litre fiyatı 16,38 TL

Ankara benzinin litre fiyatı 38,28 TL

Ankara motorinin litre fiyatı 38,43 TL

Ankara LPG'nin litre fiyatı 16,28 TL